Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz.

Al menos dos delincuentes armados y encapuchados perpetraron un robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz, donde atacaron a la encargada del local y a clientes, para sustraer dinero en efectivo y también algunos objetos de valor.

El robo ocurrió cerca de las 21.30 de este domingo en Avenida San Martín Sur al 1800, en Godoy Cruz , en una conocida cadena de farmacias.

lo apuñalaron y golpearon Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Todo quedó registrado Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Los delincuentes, entre el local y algunos clientes, se alzaron con casi $100.000 en efectivo, un celular y objetos de valor.

Según fuentes policiales, el local era atendido por un joven de 22 años cuando al menos dos delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en el negocio.

A punta de pistola, redujeron al trabajador y le obligaron a que entregara todas sus pertenencias. Fue así que se alzaron con un Iphone, una mochila, la billetera y algo de dinero en efectivo.

Acto seguido, se dirigieron a la caja registradora y sustrajeron la recaudación, que superaba los $90.000 en efectivo. No conformes aún, luego atacaron a un cliente, a quien también le arrebataron sus pertenencias.

Con ese botín, los ladrones escaparon corriendo, según testigos, por calle Estupiñán al norte, donde desaparecieron en cuestión de segundos.

Pese a los patrullajes que realizó la policía, los delincuentes nunca fueron atrapados.

En la escena del robo trabajó personal de Comisaría Séptima y Científica, entre otros. Ahora el caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos.