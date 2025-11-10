Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Al menos dos delincuentes armados y encapuchados perpetraron un robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz, donde atacaron a la encargada del local y a clientes, para sustraer dinero en efectivo y también algunos objetos de valor.
El robo ocurrió cerca de las 21.30 de este domingo en Avenida San Martín Sur al 1800, en Godoy Cruz, en una conocida cadena de farmacias.
Los delincuentes, entre el local y algunos clientes, se alzaron con casi $100.000 en efectivo, un celular y objetos de valor.
Según fuentes policiales, el local era atendido por un joven de 22 años cuando al menos dos delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en el negocio.
A punta de pistola, redujeron al trabajador y le obligaron a que entregara todas sus pertenencias. Fue así que se alzaron con un Iphone, una mochila, la billetera y algo de dinero en efectivo.
Acto seguido, se dirigieron a la caja registradora y sustrajeron la recaudación, que superaba los $90.000 en efectivo. No conformes aún, luego atacaron a un cliente, a quien también le arrebataron sus pertenencias.
Con ese botín, los ladrones escaparon corriendo, según testigos, por calle Estupiñán al norte, donde desaparecieron en cuestión de segundos.
Pese a los patrullajes que realizó la policía, los delincuentes nunca fueron atrapados.
En la escena del robo trabajó personal de Comisaría Séptima y Científica, entre otros. Ahora el caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos.