10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Legislatura

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el control ambiental

Funcionarios del Gobierno de Mendoza presentaron en comisiones la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el cumplimiento ambiental.

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el cumplimiento ambiental.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza presentó este lunes en comisiones los detalles técnicos de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, con el que busca avanzar en el desarrollo de la minería en la provincia. Aseguraron que "no afectará el recurso hídrico" y que establecerán distintos mecanismos de control.

La Cámara de Diputados recibió este lunes a Jerónimo Shantal, director de Minería, y Leonardo Fernández, a cargo de Gestión y Fiscalización Ambiental. Los funcionarios asistieron al plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; Derechos y Garantías Constitucionales; Hacienda y Presupuesto.

Lee además
Fabián Gregorio, de PSJ Cobre Mendocino: La Declaración de Impacto Ambiental no es un cheque en blanco
minería

Fabián Gregorio, de PSJ Cobre Mendocino: "La Declaración de Impacto Ambiental no es un cheque en blanco"
Mendoza ante el desafío de la minería: la visión del decano del periodismo minero.
Argentina Mining

Mendoza ante el desafío de la minería: la visión del decano del periodismo minero

Los funcionarios defendieron el proceso legal y técnico de PSJ Cobre Mendocino que llevaron a la presentación de la DIA frente a los legisladores, quienes deberán tratarla en el recinto para autorizar el proyecto en Uspallata. El oficialismo cuenta con los votos en el recinto para aprobarla, pero buscará que salga con apoyo opositor y mostrar consenso, en un debate más político que técnico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JimehLatorre/status/1987929391356153891?s=20&partner=&hide_thread=false

Presentación de la DIA

Desde el Gobierno indicaron que "no afectará el recurso hídrico" y que "se han contemplado todas las variables ecológicas". Además, hicieron hincapié en que la DIA deberá actualizarse cada 2 años.

"Hemos tenido más de 10.000 presentaciones, más de 10 días de audiencia pública y más de 6.000 fojas en el informe circunstanciado, que contempla todas las presentaciones de las comunidades y las respuestas a cada una, ya sea de forma verbal en las audiencias o a través de las asambleas que trabajaron en paralelo y presentaron sus aportes en el expediente", afirmó Shantal.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino tendrá un costo total de construcción estimado en 560 millones de dólares. Podría tener una vida útil inicial de 16 años, pero si las condiciones del mercado lo permiten, la producción podría extenderse a 27 años, bajando la ley de corte. Las cifras proyectadas para el proyecto prevén 40.000 toneladas anuales de cobre fino y 40.000 onzas de oro, con una ley del concentrado del 26% y una humidificación del 9%. Para transportar el mineral, se estima un flujo de 15 a 20 camiones diarios.

El próximo plenario de comisiones será el lunes 17, y abordarán la Declaración de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental II, que incluye 27 proyectos de exploración de cobre, que se suman a los de la etapa I.

Qué dice la DIA de PSJ Cobre Mendocino

La Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Minera que llegó a la Legislatura de Mendoza recomienda una serie de instrucciones que apuntar al control, tema que fue objeto de preguntas hacia los funcionarios, especialmente de la diputada Gabriela Lizana.

"Es una DIA con instrucciones, desarrolla indicadores que son de procesos evolutivos y de control permanente", indicó Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente. Eso signfica que "en caso de no cumplimentar cualquier requisito específico -como por ejemplo, los controles de medición atmosférica- si no está dentro de los rangos, se pierde la aprobación de dicho proceso y de cualquier proyecto que se pueda hacer en adelante", explicó.

shantal,fernández,comisión,mineria,psj,legislatura

Además de contener el expediente completo, la DIA establece un esquema estructurado sobre cinco ejes

  • Agua: protección estricta del recurso y monitoreo continuo.
  • Biodiversidad: acciones para evitar, minimizar, restaurar y compensar los impactos, con planes y protocolos específicos de protección.
  • Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan: protección reforzada de los bienes culturales y sitios arqueológicos.
  • Aire, emisiones y clima: control permanente de la calidad del aire y de los parámetros climáticos asociados.
  • Participación ciudadana y control social: fortalecimiento de los mecanismos de consulta y seguimiento comunitario del proyecto.

También establece un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incluyen protocolos sísmicos, de crecidas, derrames, incendios y contingencias contra cualquier amenaza.

A su vez, la empresa debe implementar Programas de Integridad y Compromiso, haciéndolo extensible a toda su cadena de contratación. Como un agregado a la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que debe ir actualizando, el proponente deberá ir presentando Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.

Cómo ejercerá el control la provincia de Mendoza

Parte de la presentación de los funcionarios se centró en explicar cómo ejercerá los controles. Explicaron que será a través de distintos instrumentos como la Unidad de Gestión Ambiental (UGA–PSJ), el Fondo Socioambiental y de Compensación Ambiental y el Programa de Monitoreos Participativos. Estos deberán realizar informes de sostenibilidad y desarrollar un plan económico social en la zona.

Shantal aseguró que “no tenemos nada que envidiarle a Chile, desde el punto de vista técnico, legislativo, ambiental", y añadió: "Estamos en un nivel mucho más superior. Cuando le exigimos a PSJ que incluyera la impermeabilización de depósitos de residuos, desde Chile nos dijeron que ellos no lo exigían, igual lo exigimos acá”.

Regalías y Fondo de Compensación Ambiental

En comisiones también se encuentra en tratamiento la creación del Régimen de Regalías Mineras y del Fondo de Compensación Ambiental. El Gobierno busca contar con una norma provincial para distribuir los ingresos que surgen de la explotación de los recursos naturales, basándose en la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras.

Se fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” como máximo para el cobro de regalías y dispone que las empresas deberán presentar declaraciones juradas trimestrales con información técnica, contable y productiva. Dicha distribución será de un 88% para Rentas Generales y un 12% para los municipios que adhieran a la ley, replicando el modelo aplicado en la política hidrocarburífera.

Sobre la posibilidad de modificar ese esquema de distribución, como plantearon algunos diputados, Shantal afirmó: "Está en ellos discutir cada uno de los artículos, entre los cuales está lo de la distribución. Muchos están expresando modificarlo pero, en definitiva, dependerá de los diputados y luego de los senadores de modificar o no el proyecto".

Al ser consultado por un cambio, agregó: "El proyecto que hicimos nosotros llevó mucho tiempo de estudio y análisis, y cualquier propuesta de modificación deberíamos hacer lo propio. Para dar una respuesta sólida técnicamente, deberíamos primero hacer el análisis técnico, legal y económico de esas propuestas modificadas".

Además, parte de las regalías serán para el Fondo de Compensación, con el objetivo de enfrentar posibles daños ambientales colectivos, trabajar en la remediación, saneado y reparación. Será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente e incluye multas, tasas y tributos relacionados, indemnizaciones judiciales, subsidios, donaciones, convenios, legados, créditos nacionales o internacionales.

Temas
Seguí leyendo

El Concejo Deliberante de San Rafael cumple 150 años e invita a diseñar su logo conmemorativo

Del Malbec al cobre: Alfredo Cornejo busca tentar a los mercados árabes

Minería y Presupuesto, los temas que marcan la agenda en Diputados: cómo siguen los debates

La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Diego Santilli jurará como ministro del Interior ante Javier Milei en Casa Rosada

La Libertad Avanza busca ampliar su bloque y consolidar poder en Diputados

El Gobierno nacional comunicó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

LO QUE SE LEE AHORA
La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo. video
ACUERDO

La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Los siniestros ocurrieron en San Rafael, La Paz y Tunuyán
Crece la preocupación

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Te Puede Interesar

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el cumplimiento ambiental.
Legislatura

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el control ambiental

Por Florencia Martinez del Rio
El gobernador Alfredo Cornejo viajó a los Emiratos Árabes para explorar alianzas.
Vino, minería y alimentos

Del Malbec al cobre: Alfredo Cornejo busca tentar a los mercados árabes

Por Sitio Andino Política
El Niño del Aconcagua permanecerá ahora en el Museo Cornelio Moyano, bajo resguardo y sin exposición pública video
No será exhibido

Traslado histórico en Mendoza: el Niño del Aconcagua reposa en el Museo Cornelio Moyano

Por Sitio Andino Sociedad