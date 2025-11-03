Alfredo Cornejo viaja a Emiratos Árabes para participar en la feria energética más importante del mundo

El gobernador viaja a Emiratos Árabes para participar en la feria energética más importante del mundo

El gobernador Alfredo Cornejo viajará a Abu Dabi , capital de los Emiratos Árabes Unidos , para sumarse a la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) , considerada la feria más relevante del mundo en materia de petróleo , gas y transición energética .

El mandatario estará acompañado por la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre , y el presidente de YPF, Horacio Marín , quienes integran la delegación argentina en el evento.

El gobernador Alfredo Cornejo llega a Emiratos Árabes luego de su paso por Francia, donde encabezó la participación de Mendoza en la conferencia internacional Great Wine Capitals .

La presencia de Cornejo en ADIPEC forma parte de una estrategia provincial orientada a posicionar a Mendoza en el mapa internacional de la energía, tanto en exploración de hidrocarburos como en proyectos de transición hacia fuentes más limpias y sostenibles.

El encuentro reúne a representantes de más de 170 países y a ejecutivos que concentran el 95% de las decisiones del mercado energético mundial. En ese marco, Mendoza aprovechará el escenario para exponer su potencial en exploración, producción y tecnologías de eficiencia energética, buscando generar alianzas estratégicas e inversiones.

adipec, feria emiratos arabes La Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC), es considerada la feria más relevante del mundo en materia de petróleo, gas y transición energética.

Argentina con presencia institucional

La edición 2025 de ADIPEC contará con un stand nacional de 27 metros cuadrados, destinado a empresas argentinas del sector. Además, la ministra Jimena Latorre participará el martes al mediodía del panel “Incentivar el crecimiento sostenible a través de las políticas energéticas del gobierno”, junto al viceministro de Petróleo y Energía de Senegal, Heikh Niane, y la asesora presidencial en Energía de Nigeria, Olubukola Arowolo Verheijen.

Innovación y transición energética

ADIPEC 2025 se ha consolidado como una plataforma global donde más de 2.200 expositores presentan soluciones tecnológicas y modelos de negocios innovadores para acelerar la transición energética. La feria incluye foros, conferencias y un pabellón exterior con la última maquinaria y equipamiento del sector.

El objetivo principal del encuentro es fomentar el intercambio de conocimiento, la cooperación internacional y la transferencia tecnológica en un contexto global que demanda energías más seguras, sostenibles y accesibles.

De esta manera, la agenda internacional de Cornejo refuerza el posicionamiento de Mendoza no solo como capital del vino, sino también como referente regional en energía y desarrollo sostenible.