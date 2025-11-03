Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

El fiscal de tránsito imputó este lunes a la anciana que el sábado provocó el trágico accidente vial en el Parque General San Martín, donde falleció un nene de 13 años y otro menor de la misma edad sufrió heridas de suma gravedad, a tal punto que aún permanece en terapia intensiva.
La acusada, María Amelia Albina Molina (82), fue señalada por un homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por la misma acción mencionada.
Por ahora, la mujer continuará detenida con el régimen de prisión domiciliaria, aunque su situación procesal podría cambiar en breve, dependiendo del resultado de algunas pericias que se están realizando en estos días.
