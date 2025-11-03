Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

El fiscal de tránsito imputó este lunes a la anciana que el sábado provocó el trágico accidente vial en el Parque General San Martín, donde falleció un nene de 13 años y otro menor de la misma edad sufrió heridas de suma gravedad, a tal punto que aún permanece en terapia intensiva.

La acusada, María Amelia Albina Molina (82), fue señalada por un homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por la misma acción mencionada.

Por ahora, la mujer continuará detenida con el régimen de prisión domiciliaria, aunque su situación procesal podría cambiar en breve, dependiendo del resultado de algunas pericias que se están realizando en estos días.

Según la reconstrucción que realizaron hasta el momento los peritos, se sabe que e l sábado, pasado el mediodía, la mujer manejaba un VW Up por Boulogne Sur Mer hacia el norte , cuando en el cruce con Clark, continuó la marcha haciendo caso omiso al semáforo en rojo, embistiendo a dos menores de edad.

Como consecuencia del choque, Fausto Morco (13), falleció a los pocos minutos, en tanto que otro menor -se reserva su identidad por su edad-, sufrió heridas de suma gravedad.

Ese chico permanece internado en el Notti, donde hoy dijeron que su estado de salud es grave, por lo que continúa alojado en terapia intensiva, con respirador artificial.