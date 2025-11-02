2 de noviembre de 2025
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

El menor que fue atropellado en la Ciudad de Mendoza junto a un compañero permanece en el Hospital Pediátrico Humberto Notti. Lo que se conoce hasta el momento.

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.

Foto: Cristian Lozano

El estado de este pequeño aún es complejo. De acuerdo con fuentes de Salud, el menor permanece internado en el Hospital Humberto Notti bajo pronóstico reservado. Tras el siniestro, sufrió graves lesiones que requirieron de atención médica inmediata.

El accidente en el Parque San Martín por el que murió menor de 13 años

El trágico accidente vial ocurrió este sábado al mediodía en el Parque General San Martín, donde dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer, frente al Mendoza Tenis Club, y uno de ellos perdió la vida.

El hecho se registró cerca de las 12.15, entre Clark y Manuel A. Sáez. Un Volkswagen UP!, al mando de una mujer de 82 años, transitaba por la tradicional avenida en dirección norte, cuando al arribar a la mencionada intersección, aparentemente cruzó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes, que cruzaban por el lugar a pie.

accidente vial Parque General San Martín niño muerto 01-11-25
Un trágico accidente vial en el Parque San Martín se cobró la vida de un pequeño de 13 años y dejó a otro menor internado en grave estado.

Un trágico accidente vial en el Parque San Martín se cobró la vida de un pequeño de 13 años y dejó a otro menor internado en grave estado.

Como consecuencia del impacto, Fausto perdió la vida las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), decretaron tres días de duelo. El pequeño—así como el otro menor cuya identidad se mantiene reservada— cursaba en el Colegio Universitario Central (CUC). Como medida adicional, esa institución secundaria no tendrá actividades el próximo lunes 3 de noviembre.

“La rectora de la UNCUYO, Esther Sanchez; el vicerrector, Gabriel Fidel; el secretario Académico, Julio Aguirre; el director y la vicedirectora del CUC, Gustavo Ciancio y Silvina Bonfanti, decretaron tres días de duelo y banderas a media asta por el trágico accidente que cobró la vida de un estudiante de primer año de la Escuela y graves heridas en otro”, se informó en un comunicado.

