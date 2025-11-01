1 de noviembre de 2025
Lamentable episodio

Tragedia en el Parque: un niño murió y otro resultó gravemente herido tras ser atropellados

El siniestro ocurrió frente al Mendoza Tenis Club. Las víctimas fueron embestidas cuando cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer. Uno de los menores, de 13 años, murió en el lugar.

Por Sitio Andino Policiales

Un trágico accidente vial ocurrió este sábado al mediodía en el Parque General San Martín, donde dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer, frente al Mendoza Tenis Club, y uno de ellos perdió la vida.

El hecho se registró cerca de las 12.15, entre Clark y Manuel A. Sáez. Un Volkswagen UP!, al mando de una mujer de 82 años, transitaba por la tradicional avenida en dirección norte, cuando al arribar a la mencionada intersección, aparentemente cruzó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes, que cruzaban por el lugar a pie.

Un movil policial se movilizó al lugar tras la advertencia de testigos, y los efectivos constataron que uno de los niños, identificado como Fausto Morco (13), había fallecido a raíz del impacto, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad.

El trágico accidente vial ocurrió este mediodía en la transitada avenida al ingreso del Parque General San Martín.

De inmediato, se realizó un cordón sanitario para permitir el traslado urgente del menor herido al hospital Humberto Notti, donde fue asistido por el equipo médico de guardia.

Fuentes policiales indicaron que la conductora del vehículo involucrado permaneció en el lugar del hecho mientras se desarrollaban las tareas periciales y los cortes de tránsito.

La Policía trabaja para determinar las circunstancias del siniestro, mientras la Justicia interviene en la investigación.

