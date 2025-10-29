Los anuncios de Alfredo Cornejo en Argentina Mining 2025: regalías mineras y nuevos proyectos de cobre

El gobernador Alfredo Cornejo , durante la apertura de Argentina Mining Cuyo 2025 , anunció el envío a la Legislatura del proyecto de creación del Régimen de Regalías Mineras de Mendoza y del Fondo de Compensación Ambiental . Además, mencionó el avance de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II .

El mandatario participó este miércoles de dicha expo junto al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero ; al intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez , y al director de Argentina Mining, Javier Rojas . En la Nave Cultural también estuvo presente Jimena Latorre , ministra de Energía y Ambiente.

En esa línea, precisó: "Hay inversiones internacionales de operadores mineros que se están instalando en la provincia, junto a prestadores de servicios que eligen radicarse aquí. A pesar de no haber desarrollado minería metalífera durante años, Mendoza ya contaba con un potencial importante . Existen profesionales y empresas vinculadas a la minería que tienen sus oficinas en la provincia y trabajan en proyectos en Chile, Perú o San Juan, manteniendo su base en Mendoza. En este tiempo, la provincia también ha logrado posicionarse como un posible centro financiero del sector".

Sin embargo, el Gobernador advirtió que "esta alta institucionalidad" debe traducirse en "hechos concretos que generen negocios y riqueza". En ese sentido mencionó que este miércoles el Gobierno envió a la Legislatura del proyecto de ley de regalías mineras , la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental II .

"Hay ocho proyectos exploratorios que en Malargüe que ya fueron aprobados por ley. Algunos ya se encuentran en etapa de exploración y se aspira a que, en un plazo breve, los 38 proyectos previstos estén en esa misma instancia. En Mendoza se está reconstruyendo un clima favorable para desarrollar minería sostenible", señaló Cornejo.

alfredo cornejo,jimena latorre,ulpiano suarez,argentina mining 2025 En Mendoza se está reconstruyendo un clima favorable para desarrollar minería sostenible", señaló Cornejo. Foto: Cristian Lozano.

Regalías y Fondo Compensador

El mandatario mencionó la importancia del Régimen de Regalías Mineras de Mendoza y del Fondo Compensador Ambiental: "El principio que guía esta legislación, en línea con la Ley Bases aprobada el año pasado, que incluye un capítulo dedicado a la minería, es la prevención. Se busca que los procesos y la fiscalización estén orientados a evitar cualquier tipo de daño ambiental en las actividades extractivas. Por eso, los proyectos de regalías y del Fondo Compensador están directamente vinculados".

"No debe generarse miedo en torno a la idea de que esta actividad destruirá el ambiente, ya que, por el contrario, contribuye a mejorar la electromovilidad y a impulsar tecnologías sostenibles", añadió.

La nueva iniciativa para crear un régimen de regalías mínera busca una distribución equitativa entre los municipios, Fondos a obras públicas, infraestructura y cuidado ambiental, indicó el Ejecutivo.

PSJ Cobre Mendocino

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino fue presentada en la Legislatura de Mendoza para que sea tratada por los legisladores, tras la elaboración del informe técnico por parte de la Autoridad Ambiental Minera, donde fueron analizadas las miles de intervenciones orales y escritas, consolidando un documento de casi 6.000 páginas.

Al respecto, el Gobernador señaló: "Esperamos que tenga un tratamiento acorde a la alta institucionalidad de Mendoza en la Legislatura, con el tiempo suficiente para que lo estudien los legisladores. De lo que se trata es de evaluar esa oportunidad de aprobar este proyecto y esta ventana de oportunidades que tenemos, y si los mendocinos queremos aprovecharla".

Malargüe Distrito Minero Occidental 2

Sobre Malargüe Distrito Minero Occidental 2, Cornejo declaró: “Hoy ingresa también en la Cámara de Diputados. La segunda fase trae 27 nuevos proyectos para que la Legislatura los autorice para la exploración. Sabemos que la tasa de éxito de exploración es baja, es una actividad de grandes inversiones con alto riesgo por eso necesitamos explorar más y tener muchos más proyectos aprobados por la Legislatura, algunos de ellos van a progresar y darán resultados muy concretos”.

Esta iniciativa fue anunciada meses atrás y ya pasó por audiencia pública, donde se expusieron las opiniones respecto a las evaluaciones de los informes de impacto ambiental correspondientes.

29 de Octubre de 2025. Argentina Mining Cuyo 2025, Alfredo Cornejo, Gobernador Foto: Cristian Lozano

Estudiarán otros 71 proyectos mineros

En su discurso, Cornejo adelantó que avanzarán con Malargüe Distrito Minero Occidental 3, un nuevo bloque de 71 proyectos, cubriendo 87 propiedades, que ya ingresaron a la Autoridad Ambiental Minera para su análisis. "Cada uno de ellos será evaluado minuciosamente antes de obtener la DIA, en procesos técnicos y transparentes, como fue el 1 y 2, y participativo con audiencias públicas", comentó.

Argentina Mining 2025

Mendoza recibe el Argentina Mining 2025 los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre de 2025, de 9 a 19, en el predio de la Nave Cultural en la Ciudad de Mendoza. La expo reúne a empresas, organismos públicos, universidades, cámaras del sector y especialistas nacionales e internacionales, en una agenda que combina exposición comercial, conferencias técnicas, paneles de inversión y actividades educativas.