Alfredo Cornejo se reunió en Francia con empresarios que podrían invertir U$S 10 millones en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo busca inversiones en la provincia Mendoza destinadas a la protección de los cultivos. De qué se trata el proyecto.

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con Philippe Guerret, presidente y CEO de M2I Lifesciences y otras autoridades en su gira internacional. Se trata de una empresa líder en fitosanitarios sustentables, que proyecta una potencial inversión de más de 10 millones de dólares en la provincia de Mendoza, con el que busca abastecer al mercado latinoamericano.

El mandario mantuvo una reunión en París, Francia, como parte de su viaje oficial, con el empresario para avanzar en un programa de inversiones productivas para posicionar a Mendoza a nivel mundial como referente vitivinícola. También participaron del encuentro otros integrantes de la firma como el responsable de comunicación y asociaciones, Johann Fournil y el responsable de desarrollo, Samuel Geny.

Alfredo Cornejo, en busca de inversiones

Durante el encuentro, la compañía manifestó su intención de realizar una potencial inversión directa superior a los 10 millones de dólares para la instalación en la provincia de una nueva planta de producción de fitosanitarios a base de feromonas, destinada a abastecer al mercado latinoamericano, incluyendo Brasil. "La iniciativa se enmarca en una estrategia de largo plazo que busca potenciar la innovación tecnológica aplicada al cuidado de los cultivos y acompañar el desarrollo sostenible del sector agroindustrial", indicó el Gobierno.

El proyecto incluye una futura planta que producirá insumos destinados a la protección de múltiples cultivos, entre ellos maíz, algodón, tomate, vid, manzanas, peras, nogales y otros, consolidando a Mendoza como un polo regional de innovación agrícola.

La elección de la provincia responde a múltiples factores estratégicos, como su ubicación y conectividad, su liderazgo en vitivinicultura, la diversidad productiva, la calidad de sus recursos humanos, la disponibilidad de materia prima y la articulación con el sistema científico-tecnológico, sostuvo el Ejecutivo.

Cuál es la empresa interesada en invertir en Mendoza

M2I Lifesciences es una empresa francesa líder en la producción de insecticidas amigables con el medioambiente, elaborados a partir de feromonas, y produce a gran escala en Francia para abastecer a compañías globales como BASF, Syngenta y Bayer, que comercializan estos productos bajo sus propias marcas. Su tecnología se destaca por ofrecer soluciones eficientes y de bajo impacto ambiental para la protección vegetal.

La relación entre Mendoza y M2I se ha consolidado en los últimos años a partir del trabajo conjunto en el combate contra la lobesia botrana, una de las principales amenazas para la vitivinicultura. A través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Aerotec, M2I fue durante el último año la principal proveedora de feromonas de confusión sexual del Programa Oficial de Lobesia, con resultados altamente satisfactorios.

Como parte de este proceso, se proyecta la puesta en marcha de Ferotec SA, una empresa mendocina ya constituida, integrada por M2I y Aerotec, que permitirá desarrollar una solución “llave en mano” para el cuidado fitosanitario de distintos cultivos. Este modelo innovador contempla desde la síntesis y formulación de los productos hasta su aplicación, una propuesta diferencial que no existe actualmente en el mercado tradicional de agroquímicos.

Alfredo Cornejo en Europa

La gira oficial del Gobernador comenzó en París y continuará en los próximos días en Londres, con una agenda orientada a la promoción internacional del vino mendocino y al fortalecimiento de las exportaciones del sector vitivinícola, así como a la atracción de inversiones que generen valor agregado, empleo y desarrollo sustentable para la provincia.

