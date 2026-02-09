9 de febrero de 2026
Sitio Andino
Energía nuclear

Presentó su renuncia el presidente de Nucleoeléctrica tras denuncias de corrupción y designaron reemplazante

La salida de Demian Reidel se produjo tras quedar bajo sospecha por presuntos sobreprecios en contrataciones. Quién será el nuevo titular.

El presidente de la empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares del país, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demian Reidel, presentó su renuncia al cargo este lunes tras haber quedado bajo sospecha de casos de corrupción.

Hoy se realizó la asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina, en la que establecieron que el nuevo presidente será Juan Martín Campos y se hará cargo del puesto de Reidel.

El físico y economista presentó su renuncia en medio de acusaciones por sobreprecios en servicios de limpieza y prestaciones tecnológicas en la compañía. Sin embargo, el amigo personal del presidente Javier Milei podría continuar como asesor, cargo al que renunció en julio del 2025 para integrar el director de la empresa.

Demian Reidel junto con el presidente Javier Milei.

La dimisión de Reidel se dio en medio de un proceso de renovación de autoridades, en la que solo prevaleció el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher. Se trata de uno de los funcionarios claves para el proceso de privatización que desempeña la administración, que integra el ecosistema del asesor presidencial Santiago Caputo.

Cómo queda el directorio de Nucleoeléctrica Argentina

De esta forma, luego de la asamblea de accionistas, el bioquimíco especializado en seguridad nuclear y reactores Juan Martín Campos liderará el directorio cuya vicepresidencia estará en manos del ingeniero químico Martín Porro, quien preside además la Comisión de Energía Atómica (CNEA).

Las direcciones estarán integradas por el abogado Diego Chaher; el ingeniero químico, Diego Garde, especialista en tecnología nuclear por el Instituto Balseiro; y Javier Grinspun, miembro desingado por la CNEA.

A través de su cuenta de X, el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, oficializó los cambios y celebró las nuevas designaciones.

“Me complace anunciar que en el día de la fecha, debido al traspaso de las acciones de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares, celebramos asamblea para designar al nuevo Directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el cual tendrá como mandato sostener los más altos estándares de seguridad y operación, completar la incorporación de capital privado y culminar la extensión de vida de Atucha I”, sostuvo.

Y añadió: “Agradezco a la gestión del directorio saliente y les deseo éxitos en sus próximos desafíos”.

