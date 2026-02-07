7 de febrero de 2026
Admitió culpa

Dio positivo en alcoholemia y renunció: un funcionario provincial dejó su cargo

Tras hacerse pública la noticia del control vehicular en General Alvear, el funcionario presentó una carta de disculpas y puso su renuncia a disposición del Departamento de Irrigación.

 Por Luis Calizaya

El consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI), Gustavo Villegas, fue noticia a nivel provincial este sábado tras difundir un comunicado en sus redes sociales, en el que pidió disculpas y admitió haber dado positivo en un control de alcoholemia. En ese contexto, y en su rol de funcionario provincial, presentó su renuncia al cargo ante Irrigación.

La carta con el pedido de disculpas de Villegas.

Renunció Gustavo Villegas: qué dijo tras dar positivo en alcoholemia

Durante la semana habían circulado rumores sobre una presunta detención de Villegas en un control vehicular en General Alvear, luego de no superar el test de alcoholemia. Finalmente, esos trascendidos se confirmaron en las primeras horas de este sábado, cuando el funcionario publicó una carta dirigida a la ciudadanía en la que no solo pidió perdón, sino que también decidió dar un paso al costado de su cargo en el DGI. “Asumo plenamente la responsabilidad por ese error, del cual estoy arrepentido, y sé que nada justifica mi conducta ”, expresó.

En ese sentido, al definirse como un funcionario público que debe dar el ejemplo y cumplir la ley, destacó la importancia de los controles de tránsito. “Hoy en Mendoza hay controles de alcoholemia en cada departamento, algo que durante muchos años no sucedió y que forma parte de una política pública orientada a garantizar la seguridad vial. Por eso, destaco el trabajo realizado por los efectivos policiales que intervinieron en el control. Actuaron con total profesionalismo y estricto apego a los procedimientos establecidos, demostrando que la ley se aplica de manera igualitaria, sin privilegios ni excepciones ”, sostuvo.

Finalmente, confirmó su renuncia ante el Departamento General de Irrigación con el objetivo de asumir las consecuencias de sus actos. “Por coherencia con estos valores y con el profundo respeto que tengo por las instituciones, he puesto a disposición mi renuncia al cargo que ocupo como consejero del Río Atuel. Considero que es el paso correcto para no afectar el trabajo que se viene realizando y para asumir las consecuencias de mis actos ”, concluyó.

