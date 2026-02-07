7 de febrero de 2026
Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto

Un violento episodio conmocionó a Tunuyán durante la madrugada del sábado. Un joven fue apuñalado y arrojado desde un auto. Mirá todos los detalles del caso.

Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de la 1:20, un joven murió tras ser apuñalado y arrojado desde un vehículo en movimiento. El violento episodio ocurrió en calle 25 de Noviembre, frente al barrio UEFA, en Tunuyán, según informaron fuentes policiales.

Todos los detalles del brutal crimen en Tunuyán

Según fuentes policiales, se recibió un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido (Acuña, Mauro de 21 años) de arma blanca en la vereda de un domicilio del barrio UEFA. Al arribar al lugar, el personal policial tomó contacto con el Centro de Monitoreo, desde donde se observó al masculino salir de un arroyo ubicado en inmediaciones de calle 25 de Noviembre hacia el barrio, presentando aparentemente una lesión previa, y siendo luego auxiliado por vecinos.

Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató el fallecimiento. Por el momento se desconocen las causas exactas de la muerte y no se ha podido determinar si se trató de un hecho delictivo o un posible ajuste de cuentas, por lo que la situación permanece bajo investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de Investigaciones, Policía Científica, Comisaría 15 y personal de Canes, quienes realizaron las tareas de rigor. En paralelo, personal de la UID logró dar con un posible autor, identificado como R.G.S.T., de 32 años, con antecedentes, quien fue localizado en las inmediaciones, en un aserradero, y presentaba manchas hemáticas en sus ropas.

