Tunuyán vivió una nueva noche de vino, música y encuentro

El Descorche: La Previa tuvo su tercera edición anoche en el departamento de Tunuyán , pasadas las 21.00 horas, sobre la renovada calle Pueyrredón, convertida en un punto de encuentro para vecinos, turistas y amantes del vino . Más de veinte bodegas locales ofrecieron degustaciones en un corredor preparado especialmente para disfrutar, recorrer y brindar en comunidad.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Turismo, dio inicio a las noches vendimiales que anticipan la Fiesta de la Vendimia y el Festival Nacional de la Tonada .

El evento se organizó bajo el esquema “por copa” lo que permitió un movimiento ágil y continuo por las diferentes propuestas. El intendente Emir Andraos recorrió los stands y acompañó a las bodegas presentes durante toda la jornada.

La música estuvo a cargo del DJ Matías Nina , quien animó la velada y motivó al público a bailar hasta altas horas. Cada bodega atendió su stand señalizado con la presencia de enólogos y, en varios casos, de sus propietarios, presentando diferentes líneas de vinos. Se destacaron grandes etiquetas del Valle de Uco, junto a pequeñas bodegas y bodegas boutique , en un circuito de degustación fluido y ordenado.

image

La calle Pueyrredón se convirtió en una peatonal del vino, con juegos de livings, sector de fotos y espacios de descanso. Aunque la noche estuvo amenazada por la lluvia, la actividad se desarrolló con normalidad y una gran presencia de público. También participaron stands de promoción turística del Valle de Uco, a través de las áreas de Turismo de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, reforzando la integración regional. Bodegas participantes: Respiro; By Broner; Alpasión; Hinojosa; Los Parrales; El Náufrago; Claroscuro; Vinos Manija; Finca Don Carlos; El Vistaflorino; Bodega Giuliani; Giménez Riili; Suspiro del Viento; De Tal Palo; Finca del Nunca Jamás; Familia Zaina; Piedra Negra; Domaine Bousquet; Atrapados; Familia Giaquinta.

image

La jornada dejó en evidencia el interés del público por nuevas ediciones de esta propuesta. ¿Tendremos pronto una nueva edición?.