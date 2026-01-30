30 de enero de 2026
Sitio Andino
Impulso al turismo

Tunuyán vivió una nueva noche de vino, música y encuentro

“El Descorche: La Previa” convocó a vecinos y turistas en la antesala de la Vendimia Departamental de Tunuyán.

Tunuyán vivió la previa de sus fiestas en el descorche.

"Copa por copa" el esquema utilizado en el descorche en Tunuyán

El evento se organizó bajo el esquema “por copa” lo que permitió un movimiento ágil y continuo por las diferentes propuestas. El intendente Emir Andraos recorrió los stands y acompañó a las bodegas presentes durante toda la jornada.

La música estuvo a cargo del DJ Matías Nina, quien animó la velada y motivó al público a bailar hasta altas horas. Cada bodega atendió su stand señalizado con la presencia de enólogos y, en varios casos, de sus propietarios, presentando diferentes líneas de vinos. Se destacaron grandes etiquetas del Valle de Uco, junto a pequeñas bodegas y bodegas boutique, en un circuito de degustación fluido y ordenado.

La calle Pueyrredón se convirtió en una peatonal del vino, con juegos de livings, sector de fotos y espacios de descanso. Aunque la noche estuvo amenazada por la lluvia, la actividad se desarrolló con normalidad y una gran presencia de público. También participaron stands de promoción turística del Valle de Uco, a través de las áreas de Turismo de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, reforzando la integración regional. Bodegas participantes: Respiro; By Broner; Alpasión; Hinojosa; Los Parrales; El Náufrago; Claroscuro; Vinos Manija; Finca Don Carlos; El Vistaflorino; Bodega Giuliani; Giménez Riili; Suspiro del Viento; De Tal Palo; Finca del Nunca Jamás; Familia Zaina; Piedra Negra; Domaine Bousquet; Atrapados; Familia Giaquinta.

La jornada dejó en evidencia el interés del público por nuevas ediciones de esta propuesta. ¿Tendremos pronto una nueva edición?.

