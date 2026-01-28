28 de enero de 2026
Tunuyán da inicio a las noches vendimiales con El Descorche: La Previa

El evento en Tunuyán se realizará este jueves 29 de enero y marcará el inicio formal de las noches festivaleras, anticipando la Vendimia y la Tonada.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Este jueves 29 de enero, a las 21.00 horas, se realizará El Descorche: La Previa. Será en la renovada calle Pueyrredón del Tunuyán. El evento contará con la presencia de bodegas locales, DJ en vivo y público de todas las edades, como la antesala de la Fiesta de la Vendimia y el Festival Nacional de la Tonada. Como puntapié inicial de la celebración mayor, esta propuesta busca consolidar a Tunuyán como destino enoturístico, integrando vino, música y tradición.

La noche ofrecerá a locales y turistas la posibilidad de degustar los mejores vinos del Valle de Uco, en un entorno festivo que celebra la identidad vitivinícola del departamento. La renovada calle Pueyrredón se convierte en escenario de encuentro, donde el vino se comparte, se disfruta y se transforma en símbolo de cultura y pertenencia.

Ya se vivió la tradicional Vía Blanca, donde vecinos y visitantes conocieron a las candidatas al cetro de Vendimia y Tonada 2026, en un recorrido lleno de color y emoción. Ahora, El Descorche: La Previa se posiciona como el momento que da inicio formal a las noches festivaleras, anticipando la presencia de artistas como Coti, Lázaro Caballero, Los Campedrinos y Abel Pintos, entre otros.

Modalidad "por copa" en Tunuyán

El vino se comercializará en modalidad “por copa”. La venta de tickets estará a cargo de la organización.

En el punto de venta estará disponible el Ticket Inicial “Copa y Recargas”, con un valor de $15.000. Incluye:

  • $5.000 en concepto de seguro de copa reembolsable.
  • $10.000 correspondientes a dos recargas de vino, a razón de $5.000 por recarga.

Si así lo desean, los asistentes podrán adquirir el Ticket de Recarga Adicional, con un valor de $10.000. Este ticket incluye:

  • Dos recargas adicionales de vino, a razón de $5.000 cada una.
  • Se vende únicamente en forma conjunta (no por recarga individual).
  • Solo podrá ser adquirido por quienes hayan comprado previamente el Ticket Inicial.
image

Bodegas participantes en El Descorche de Tunuyán

Respiro; By Broner; Alpasión; Hinojosa; Los Parrales; El Náufrago; Claroscuro; Vinos Manija; Finca Don Carlos; El Vistaflorino; Bodega Giuliani; Giménez Riili; Suspiro del Viento; De Tal Palo; Finca del Nunca Jamás; Familia Zaina; Piedra Negra; Domaine Bousquet; Atrapados; Familia Giaquinta.

Asimismo, contaremos con stands de promoción turística del Valle de Uco, a través de las áreas de Turismo de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, donde se brindará información sobre los principales atractivos y experiencias turísticas, reforzando la promoción e integración regional.

El vino, como protagonista, invita a brindar por la tierra, por la gente y por las historias que nos unen. Porque en Tunuyán, cada copa es memoria, cada encuentro es celebración, y cada vendimia es un nuevo comienzo.

