El Valle de Uco de fiesta

Tunuyán abre la venta de entradas para el Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta de la Vendimia

Desde hoy hasta el 30 de enero, los residentes pueden adquirir tickets para las noches del festival presentando DNI en el Auditorio Municipal de Tunuyán.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Este lunes 26 de enero arrancó la venta de entradas generales para los nacidos en Tunuyán para el Festival Nacional de la Tonada. Las mismas se pueden adquirir desde hoy hasta el viernes en las boleterías del Auditorio Municipal. Cabe destacar que los habitantes del departamento tendrán un descuento especial en el precio, tanto para la noche del sábado como así también para la noche del domingo.

Entradas con precios especial para los residentes de Tunuyán

Las personas residentes en Tunuyán contarán con tarifas diferenciales para las noches del sábado y domingo. Las entradas se venderán en la boletería del Auditorio Municipal, desde hoy 26 de enero hasta el día 30 de enero, presentando DNI con domicilio en Tunuyán.

  • Sábado: $10.000
  • Domingo: $15.000

Condiciones de acceso al Festival Nacional de la Tonada

Los menores abonan entrada a partir de los 13 años inclusive. Jubilados y personas con discapacidad podrán ingresar sin costo al sector general, presentando DNI y la documentación correspondiente (carnet de jubilado o Certificado Único de Discapacidad vigente).

El acompañante de la persona con discapacidad accederá sin cargo únicamente cuando así lo indique expresamente el CUD.

Fiesta de la Vendimia de Tunuyán

En la Vendimia Departamental, el ingreso al sector general no tendrá costo, aunque se solicitará la colaboración con un alimento no perecedero al momento de ingresar. El sector preferencial será pago, conforme a la tarifa vigente.

Comenzó la venta de entradas para el Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta de la Vendimia de Tunuyán

Embed - Tonada: arrancó la venta de entradas para tunuyaninos ¿Cómo adquirirlas? ¡Mirá!

