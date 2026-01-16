Música, naturaleza e historia: Tunuyán se prepara para recibir turistas

El Festival Nacional de la Tonada en el departamento de Tunuyán reúne año a año a miles de turistas que visitan el departamento para disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas de Argentina, la cual cuenta con 44 años de historia . Actualmente se lleva a cabo en el Anfiteatro Municipal ubicado en H. Cuadros 1251, Tunuyán, Mendoza.

La edición 2026 comenzará el viernes 31 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia “Vendimia con Historia”, seguido de la Tonada a pleno el sábado 1 y domingo 2 de febrero. Comprá tu entrada aquí

Para disfrutar plenamente del festival, Tunuyán ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento y actividades recreativas. Podés explorar las bodegas de la zona, disfrutar de cabalgatas, hacer trekking, pasear en familia por el Paraje Manzano Histórico, el Parque La Lombardía y el Parque Las Vías , o aventurarte en rafting en el río Tunuyán. La «Ciudad del Agua» garantiza una estancia segura y memorable durante uno de los fines de semana más destacados de la temporada festivalera.

Desde la comuna, la Dirección de Turismo recomienda contratar hoteles, hospedajes, casas, departamentos o habitaciones oficiales registrados en la página de turismo VIVÍ TUNUYÁN . Es importante chequear todos los datos antes de hacer la reserva. Cada prestador turístico ofrece imágenes, datos web y teléfonos particulares para contacto y reservas en dicha página.

Las propuestas de Tunuyán para el turismo

Tunuyán cuenta con diferentes ofertas, dependiendo de la ubicación y necesidad del huésped, las mismas van desde los $15.000 a los $30.000 pesos por persona por noche. Para verificar datos y evitar inconvenientes, los turistas pueden comunicarse al teléfono (2622-41 31 02), donde un asesor de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tunuyán está disponible de 9:00 a 23:00 horas.

Parque La Lombardía

Disfruta del Río Tunuyán, a través del sendero natural, paseo gastronómico y plaza canina.

Parque Las Vías Nicolino Locche

Predio recuperado del antiguo ferrocarril que se convirtió en un espacio familiar, recreativo y deportivo, al aire libre, cómodo, cercano y ameno.

Manzano Histórico: La joyita del turismo en Tunuyán que une historia y naturaleza

A sólo 113 kilómetros de la ciudad de Mendoza, el paraje Manzano Histórico se ha convertido en uno de los destinos más elegidos de la provincia, combinando naturaleza, gastronomía e historia, teniendo como referente principal al General Don José de San Martín.

Anclado al pie de la Cordillera de Los Andes, entre ríos y arroyos de aguas cristalinas provenientes del deshielo y un sinfín de actividades al aire libre, este atractivo natural promete una estadía cargada de buenos momentos en familia o entre amigos. Rodeado de imperiosos cerros y un paisaje sin igual, el paraje ofrece aventura, treeking, caminatas, recorrido de museos, naturaleza y la fuerza de la enología que produce el cultivo de miles de hectáreas de finas uvas de exclusivos varietales.

Además cuenta con un servicio esencial para el turismo como lo es el alquiler de equinos o de bicicletas que permiten tener una aventura grupal o personal por circuitos con distintas dificultades. La zona ofrece experiencias ligadas a los sabores que destacan a restoranes de gran nivel, quienes invitan a compartir espacios cerrados o al aire libre, momentos sin igual con la gastronomía tradicional o gourmet, que engalanan a nuestros chefs.

Conocé todas las opciones de paseos gratuitos ingresando al siguiente link: https://share.google/0gV1mba6obevIEAon

Campings municipales

Para los amantes de los campamentos o aquellos que buscan abaratar costos, la Municipalidad de Tunuyán ofrece varios campings municipales ubicados en el predio del Manzano.

El valor de la entrada por día a los mismos es de $3.000 por persona para mayores de 14 años, mientras que la estadía de carpas y automóviles es de $6.000 por unidad. Las casillas rodantes y camiones abonan $12.000 diarios. Jubilados y pensionados (con credencial): sin costo. No se reciben transferencias ni mercado pago, sólo efectivo.

Cada espacio cuenta con todas las comodidades necesarias para compartir un asado en familia o una linda estadía bajo las estrellas Vallenatas.

Cuna de la historia Sanmartiniana

El Manzano Histórico posee un interactivo circuito temático que incluye el árbol histórico, laberinto, museo de Ciencias Naturales, museo Sanmartiniano y monumento Retorno a la Patria, todos unidos a la historia del General Don José de San Martín y su paso por Tunuyán.

Dentro de los atractivos se puede visitar el Museo Municipal Retorno a la Patria. Declarado “de Interés departamental”. Cuenta con cuatro salas temáticas y exhibiciones anuales. Se pueden realizar visitas guiadas o autoguiadas.

Parque Temático Sanmartiniano

Predio ubicado sobre la ruta provincial N° 94. Pensado para brindar contenidos a quienes nos visitan y especialmente abocado al Programa de Turismo Educativo; que desde 2019 se lleva a cabo en el departamento de Tunuyán y que de manera totalmente gratuita recibe año tras año centenares de niños, docentes, madres y padres y donde guías municipales profesionales, reciben y transmiten conocimientos e historias referidos al Padre de la Patria, nuestra historia local y nuestra cultura y raíces.

Museo Arqueológico y de Ciencias Naturales

Inaugurado el 16 de septiembre de 2005, gracias a la donación del profesor y taxidermista don Carlos Berthelemy y su señora esposa doña Marta Rosales. Diseñado para que el público en general y los niños en particular puedan apreciar especies animales autóctonas y exóticas representadas en su ambiente natural y con información específica a cada especie, su hábitat, características y estado de conservación. Así mismo, cuenta con una exhibición arqueológica constituida de elementos y cerámicas encontradas en el Valle de Uco y pertenecientes a nuestro pueblo originario: los Huarpes.

Centros de Información Turística de Tunuyán

CIT Inteligente

Dirección: RP 92 y Francisco Delgado

Teléfono: +54 9 2622561314

Horario: Lunes a Domingo de 9:00 hs a 18:00 hs.

Manzano Histórico

Dirección: Ruta 94 y Avda. de las Américas

Teléfono: +54 9 2622565834

Horario: Lunes a Domingo de 10:00 hs a 18:00 hs.

