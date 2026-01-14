14 de enero de 2026
Tunuyán pone en valor talento y esfuerzo municipal en la Vendimia 2026

Más de 185 artistas, tecnología, danza y música se combinan en un espectáculo que celebra la historia y la identidad de Tunuyán.

Ensayo para la Fiesta de la Vendimia de Tunuyán.

Los ensayos se desarrollan de lunes a jueves, de 20 a 22:30 horas, en el Polideportivo Municipal, donde más de 185 artistas le dan vida a los distintos cuadros de teatro, danza contemporánea y folclore. A ellos se suman 13 cantantes, una banda en vivo integrada por 6 músicos locales y 4 talleristas municipales, además de un equipo técnico conformado por 30 personas, utileros y traspuntes.

Esta semana también comenzaron las tareas de escenografía, vestuario y utilería en la Casa de la Cultura, realizadas por personal municipal junto a hacedores culturales del departamento, quienes con dedicación y entusiasmo crean cada pieza que viste y sitúa a los artistas sobre el imponente escenario apostado en el Anfiteatro Ciudad de Tunuyán.

La propuesta artística incluirá innovaciones tecnológicas que sorprenderán al público junto a la participación de un coro propio, que intervendrá en distintos cuadros del espectáculo. Cada detalle está pensado para combinar tradición y modernidad, mostrando el vínculo entre la producción vitivinícola y las nuevas tendencias vendimiales.

La comuna pone en valor la colaboración de diversas áreas municipales como Cultura, Salud, Defensa Civil, Preventores y personal del Polideportivo, que acompañan cada ensayo y garantizan el desarrollo seguro de la actividad. La fiesta departamental será una oportunidad para celebrar la identidad local y compartir el talento de quienes hacen posible esta puesta en escena.

Luego de la elección y coronación de las soberanas departamentales de la Vendimia y la Tonada, se espera, como broche de oro, el espectáculo artístico de Coti Sorokin, quien brindará un show en vivo para todo el público presente.

