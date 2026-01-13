13 de enero de 2026
Tunuyán: preventa de entradas hasta el 25 de enero para la Vendimia y el Festival de la Tonada

Las noches de folclore en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán se realizarán del 30 de enero al 1° de febrero, con beneficios para vecinos.

En la Vendimia Departamental, el ingreso al sector general no tendrá costo, aunque se solicitará la colaboración con un alimento no perecedero al momento de ingresar. El sector preferencial será pago, conforme a la tarifa vigente.

En relación a las condiciones de acceso, los menores abonan entrada a partir de los 13 años inclusive. Jubilados y personas con discapacidad podrán ingresar sin costo al sector general, presentando DNI y la documentación correspondiente (carnet de jubilado o Certificado Único de Discapacidad vigente). El acompañante de la persona con discapacidad accederá sin cargo únicamente cuando así lo indique expresamente el CUD.

Entradas: precios y modalidades de compra en Tunuyán

Las entradas se encuentran a la venta a través de www.entradaweb.com.ar, con valores diferenciados según el día y el sector. La preventa estará vigente hasta el 25 de enero, mientras que a partir del 26 de enero se aplicarán los valores de venta general.

Viernes 30 de enero – Vendimia Departamental / Coti Sorokin

  • Sector preferencial: $25.000 en preventa | $35.000 desde el 26/01 y el día del evento
  • Sector general: ingreso con un alimento no perecedero

Sábado 31 de enero – Lázaro Caballero y Campedrinos

  • Preferencial: $20.000 en preventa | $25.000 venta general
  • General: $12.000 en preventa | $15.000 venta general

Domingo 1° de febrero – Abel Pintos

  • Preferencial A: $40.000 en preventa | $50.000 venta general
  • Preferencial B: $30.000 en preventa | $40.000 venta general
  • General: $15.000 en preventa | $20.000 venta general

Especial para vecinos de Tunuyán

Las personas residentes en Tunuyán contarán con tarifas diferenciales para las noches del sábado y domingo. Las entradas se venderán en la boletería del Auditorio Municipal, del 26 al 30 de enero, presentando DNI con domicilio en Tunuyán.

  • Sábado: $10.000
  • Domingo: $15.000
