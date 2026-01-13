Tras el temporal, reabre la Laguna del Diamante: desde cuándo se podrá visitar

Tras el temporal de nieve, la Reserva Natural Laguna del Diamante abrirá al público el miércoles 14 de enero , luego de los trabajos de Vialidad para despejar el circuito de acceso a este atractivo turístico ubicado en San Carlos . El ingreso será gratuito y marcará el comienzo de la temporada 2026 .

La apertura será posible luego del reacondicionamiento realizado por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) , luego de fuerte nevada que cayó el pasado 9 enero. “Este sitio único es un patrimonio natural de todos los mendocinos y, gracias a los trabajos de despeje podemos garantizar el ingreso en condiciones adecuadas y seguras ”, dijo la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre .

La funcionaria señaló que “como todos los años, el día inaugural de la temporada será gratuito para todos los visitantes”. Los días subsiguientes a este miércoles se deberá comprar entrada por internet, dependiendo de la actividad que se desee realizar.

Las tareas de despeje incluyeron la quita de grandes acumulaciones de nieve y hielo , la remoción de rocas de gran tamaño, la l impieza de sectores inestables y la reconstrucción de tramos del camino . Desde la Ruta Nacional 40, último punto asfaltado, hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros por caminos de tierra.

Laguna del Diamante (2)

“El camino tuvo que realizarse en tres oportunidades: en la primera llovió intensamente y se vio afectado, en la segunda hubo una nevada, y en esta tercera se registró una nevada tardía prácticamente el mismo día en que se habilitó”, afirmó el administrador general de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli.

Actividades habilitadas

Entrada por el día : en la visita por el día, es posible realizar actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic . Se solicita respetar las indicaciones de Guardaparques. Duración: un día.

: en la visita por el día, es posible realizar actividades como . Se solicita respetar las indicaciones de Guardaparques. Duración: un día. Entrada con acampe : en la visita con acampe es posible realizar actividades como p esca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic y acampe . Para poder acampar dos noches, tiene que haber disponibilidad el día que se va a iniciar la visita y los dos días consecutivos posteriores. La zona de acampe es agreste, ubicada en la margen oeste de la Laguna del Diamante, protegida de los imperantes vientos del oeste por una colada de escoria. Está ubicada en cercanía de los baños públicos y no cuenta con proveeduría. Duración: cantidad de noches seleccionadas al adquirir su entrada.

: en la visita con acampe es posible realizar actividades como p . Para poder acampar dos noches, tiene que haber disponibilidad el día que se va a iniciar la visita y los dos días consecutivos posteriores. La zona de acampe es agreste, ubicada en la margen oeste de la Laguna del Diamante, protegida de los imperantes vientos del oeste por una colada de escoria. Está ubicada en cercanía de los baños públicos y no cuenta con proveeduría. Duración: cantidad de noches seleccionadas al adquirir su entrada. Entrada andinista para trekking o ascenso al volcán Maipo: esta entrada autoriza el trekking y/o ascenso al Maipo, con una permanencia de hasta siete días y seis noches. Requisitos obligatorios: equipo de radiocomunicación (handy VHF) y firmar el Formulario de Aceptación de Riesgo. Se sugiere subir con un guía de montaña o Alta Montaña habilitado, pero no es obligatorio. Se recomienda llevar navegador satelital (GPS) y equipo de Alta Montaña. Duración: hasta siete días y seis noches.

Para más información sobre las actividades habilitadas en esta área natural protegida, haga clic aquí.

Horarios

El ingreso es a partir de las 7 hasta las 17 para quienes van por el día, y hasta las 19 para aquellos que buscan pernoctar. Este cronograma de horarios rige hasta el 28 de febrero. En marzo, el ingreso es a partir de las 8 y hasta las 16 para los visitantes que buscan ingresar por el día y hasta las 18 para quienes vayan a pernoctar.

El martes rige una excepcionalidad por relevo del personal, y el ingreso comienza a las 13. El egreso por Seccional Alvarado es hasta las 21 y, a partir de marzo, hasta las 20.

Laguna del Diamante

Cómo comprar la entrada

En todos los casos, se debe adquirir la entrada por previamente a la visita de manera digital. Los interesados deben ingresar al sitio de Laguna del Diamante. El pago se efectúa mediante Pago Fácil o Mercado Pago, utilizando el cupón generado por el sistema. El comprobante deberá presentarse en el momento del ingreso a la reserva.

Ingresar al enlace.

Hacer clic en “Reserva Laguna del Diamante” y en “Ver actividades”.

Ingresar cantidad de personas que reservarán turno.

Seleccionar la actividad que quiere/n realizar haciendo clic sobre la misma.

Hacer clic en “Ver disponibilidad”.

Seleccionar el mes, día y horario.

Hacer clic en “Reservar”.

Ingresar datos de los visitantes. Aclaraciones: en documento no colocar caracteres; teléfono y el teléfono de emergencia deben ser diferentes y colocando el código de área y luego el número de teléfono.

Realizar clic en “Calcular Total”. Le indicará el monto a pagar. Dicho monto lo calcula a partir de las categorías de entradas elegidas (Ver tarifario a continuación)

Hacer clic en “Confirmar”.

Le mostrará una pantalla confirmando su reserva y haciendo clic en “Cupón de Pago” podrá descargarlo. Para pagar podrá hacerlo presencialmente en una sucursal de Pago Fácil o a través de la aplicación de Mercado Pago. Este paso es obligatorio. Si no se abonan las entradas, no se podrá ingresar. Al correo electrónico del titular de la reserva le llegarán las indicaciones que debe cumplimentar antes de presentarse el día del turno.

Recomendaciones para los visitantes

Hidratarse bien antes y durante su visita para evitar síntomas de mal agudo de montaña.

bien antes y durante su visita para evitar síntomas de mal agudo de montaña. El sitio es agreste y cuenta con baños públicos . No hay proveeduría. Llevar todas sus provisiones, incluso leña comprada, agua y elementos de higiene personal .

. No hay proveeduría. Llevar todas sus provisiones, incluso leña comprada, agua y elementos de . Contar con protector solar, lentes de sol, gorra, ropa de abrigo y rompevientos .

. Pescadores : la pesca es deportiva y se debe contar con licencia de pesca vigente. Son requisitos obligatorios para el uso de flotador individual: silbato, chaleco salvavidas, patas de rana, cuerda y estaca para amarrarse a la costa.

: la pesca es deportiva y se debe contar con licencia de pesca vigente. Son requisitos obligatorios para el uso de flotador individual: silbato, chaleco salvavidas, patas de rana, cuerda y estaca para amarrarse a la costa. Ciclistas : el uso de casco es obligatorio.

: el uso de casco es obligatorio. Andinistas : es obligatorio contar con radiocomunicación (handy VHF)

: es obligatorio contar con radiocomunicación (handy VHF) Sugerencias vehiculares : acceder con vehículos altos. Disponer de auxilio mecánico en condiciones y de al menos 3/4 de combustible en el tanque.

: acceder con vehículos altos. Disponer de auxilio mecánico en condiciones y de al menos 3/4 de combustible en el tanque. Evite multas: recuerde que está prohibido ingresar con mascotas, armas y motos enduro (que posean cubiertas con taco y/o escape sin silenciador).Es obligatorio entregar la bolsa de residuos numerada a su egreso en Seccional Alvarado.

