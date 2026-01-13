13 de enero: origen y significado del Día Mundial del Chicle

Cada 13 de enero se celebra el Día Mundial del Chicle , una efeméride dedicada a esta popular golosina que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre su origen, sus beneficios y cómo se produce.

El chicle, también conocido como goma de mascar , se presenta en una amplia variedad de tamaños, colores y sabores. Fue patentado el 28 de diciembre de 1869 por William Finley Semple , reconocido como su creador.

El nombre chicle proviene del término náhuatl tzictli , utilizado desde la época precolombina para referirse al polímero natural extraído de la savia del Manilkara zapota , un árbol originario de la región mesoamericana. Esta tradición histórica llevó a que se eligiera esta fecha para celebrar y visibilizar esta golosina tan popular.

Mejora la concentración y la memoria a corto plazo.

y la memoria a corto plazo. Contribuye a la limpieza dental , ayudando a remover restos de comida.

, ayudando a remover restos de comida. Facilita la vocalización, la respiración y el habla , ideal para momentos que requieren claridad al hablar.

, ideal para momentos que requieren claridad al hablar. Reduce el estrés , aportando sensación de calma y entretenimiento.

, aportando sensación de calma y entretenimiento. Aumenta la sensación de saciedad, ayudando a controlar el apetito.

Cómo se produce el chicle

El chicle está compuesto principalmente por una goma base elaborada con un polímero neutro llamado acetato de polivinilo. Algunas gomas de mascar contienen más de la mitad de su peso en azúcar o glucosa, además de ablandadores, colorantes, saborizantes, humectantes o edulcorantes.

En la fabricación moderna, se elabora primero la base de goma para darle elasticidad. Luego se agregan los ingredientes que aportan color, aroma y sabor, junto con rellenos líquidos. Finalmente, la mezcla se comprime, congela y se corta en la forma deseada, dando lugar al chicle tal como lo conocemos hoy.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 13 de enero, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.