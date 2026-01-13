Asociación del Fútbol Argentino: fondos solidarios de Bahía Blanca y una polémica abierta por más de $100 millones

En respuesta, la dirección del hospital emitió un comunicado junto con el Ministerio de Salud bonaerense , que conduce Nicolás Kreplak , en el que advirtieron que “la situación está completamente saldada”.

La entidad que preside el "Chiqui" Claudio Fabián Tapia -investigada por distintas denuncias y presuntas irregularidades con el manejo del dinero del fútbol- adhirió a esa aclaración y atribuyó las acusaciones a una “campaña mediática de difamación”.

El fin de semana, la presidenta de la Asociación Cooperadora del Hospital Penna , María del Carmen Martí , denunció durante una entrevista al aire de Radio Con Vos que la AFA dijo “públicamente que eran 701 millones y recibimos 593 millones, no sabemos qué pasó”.

Además, reclamó explicaciones la organización que rige el fútbol argentino y advirtió que “no vamos a ir a la justicia, tenemos que tener las cuentas claras”.

La Asociación del Fútbol Argentino contestó este lunes que “el dinero recaudado de manera benéfica fue girado en tiempo y forma”, a la vez que compartió el comunicado de las autoridades del hospital.

“El organismo organizador del evento, expresó y comunicó que parte del monto de la donación total, correspondía a actividades que ciertos proveedores del evento no cobraban a la AFA, por lo que eran tenidos en cuenta como parte del monto total pero que no representaban un aporte económico a transferir a la cooperadora de este hospital, como lo fue el operativo policial y logístico y sanitario, la plataforma venta de entradas, sonido, pantalla, grupo electrógeno, las apertura de las instalaciones, entre otros”, aclaró el comunicado de la dirección del nosocomio.

Y completaron: “Entendemos que dicha situación está completamente saldada, y aprovechamos esta situación para expresar nuevamente nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de la reconstrucción de nuestra ciudad, luego de un momento tan difícil para toda la comunidad”.

Por último, en el comunicado se divulgó un desagregado de todos los montos transferidos a Bahía Blanca, que completaban una suma de $584.228.975,54 a los que les resta afectar la última partida ingresada.

Texto: “Asimismo, la Casa del Fútbol Argentino, manifiesta una vez más su compromiso solidario dejando en claro que sin ningún tipo de necesidad, la AFA, llevó adelante una acción que debería haberse realizado desde los organismos públicos y gubernamentales”, concluyó la entidad deportiva.

La réplica de la cooperadora de Bahía Blanca

Pese a las aclaraciones de la AFA y el Ministerio de Salud, la cooperadora del hospital insistió este martes con que existe un faltante.

A través de sus redes sociales, emitieron un nuevo comunicado: “La AFA a través de un breve comunicado salió a negar por completo haberse quedado con fondos del partido realizado en el marco de la campaña ‘Juntos por Bahía’, evento solidario destinado a colaborar con el Hospital Penna de Bahía Blanca, y tildó de ser una campaña de desprestigio para la entidad, lo cual no es real”.

La Asociación Cooperadora compartió un recorte de una conferencia en la cual el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, “deja en claro que el monto a transferir es de $701.220.000, los cuales nunca llegaron en su totalidad”.

Así, para los denunciantes, la entidad deportiva tiene “una deuda pendiente de $107.910.400”.

En tanto, la Asociación del Fútbol Argentino continúa con otros frentes abiertos, tanto en el plano administrativo como judicial.

Este martes también respondió oficialmente a la intimación emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ), que exigió a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol explicaciones detalladas sobre partidas globales en sus estados contables que, en conjunto, superan los USD 450 millones.

En paralelo, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó una nueva tanda de declaraciones de testigos vinculados al rastreo de los fondos con que la sociedad integrada por supuestos testaferros de autoridades de la AFA pagó 54 vehículos de alta gama encontrados en un galpón de la mansión de Pilar.