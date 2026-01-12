Rock al aire libre: Maipú invita a disfrutar de clásicos nacionales

Con entrada libre y gratuita , el próximo 14 de enero desde las 20.30, el Teatro Griego Papa Francisco en Maipú Municipio será el escenario de una noche dedicada a los clásicos del rock nacional.

Este miércoles 14 de enero, desde las 20.30 horas , el Teatro Griego Papa Francisco en el Parque Metropolitano de Maipú será escenario de la tercera jornada de Rock con Vos , con entrada libre y gratuita. Una propuesta cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos .

La velada estará dedicada a los grandes himnos del rock nacional , con tres bandas que prometen encender el escenario:

Será un recorrido por distintos estilos y épocas que hicieron historia , en una noche que combina nostalgia, celebración y pura adrenalina.

El evento contará con un espacio gastronómico con food trucks, y el público está invitado a acercarse con su heladerita y reposera para vivir una experiencia al aire libre.

Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la cultura y revalorizar espacios públicos emblemáticos, consolidando al Teatro Griego Papa Francisco como un punto de encuentro para los vecinos y vecinas de todo el Gran Mendoza, a través de propuestas artísticas de calidad y abiertas a toda la comunidad.