12 de enero de 2026
Sitio Andino
Rock al aire libre: Maipú invita a disfrutar de clásicos nacionales

La tercera jornada de Rock con Vos en Maipú Municipio promete música, food trucks y diversión en familia,

Rock en Maipú Municipio.

Rock en Maipú Municipio.

Por Sitio Andino Departamentales

Con entrada libre y gratuita, el próximo 14 de enero desde las 20.30, el Teatro Griego Papa Francisco en Maipú Municipio será el escenario de una noche dedicada a los clásicos del rock nacional.

Este miércoles 14 de enero, desde las 20.30 horas, el Teatro Griego Papa Francisco en el Parque Metropolitano de Maipú será escenario de la tercera jornada de Rock con Vos, con entrada libre y gratuita. Una propuesta cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos.

rock con vos: musica en vivo bajo las estrellas en el parque metropolitano sur
Rock con Vos: música en vivo bajo las estrellas en el Parque Metropolitano Sur
Nostalgia, celebración y adrenalina en Maipú Municipio

La velada estará dedicada a los grandes himnos del rock nacional, con tres bandas que prometen encender el escenario:

  • Barbazul: revive la potencia y la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con clásicos que marcaron generaciones.
  • Comando Culo Mandril: despliega toda la energía de Bersuit Vergarabat, para cantar y bailar en comunidad.
  • Coche Bomba: tributo fiel a Los Ratones Paranoicos, con su impronta rockera y callejera que sigue vigente en cada riff.

Será un recorrido por distintos estilos y épocas que hicieron historia, en una noche que combina nostalgia, celebración y pura adrenalina.

El evento contará con un espacio gastronómico con food trucks, y el público está invitado a acercarse con su heladerita y reposera para vivir una experiencia al aire libre.

Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la cultura y revalorizar espacios públicos emblemáticos, consolidando al Teatro Griego Papa Francisco como un punto de encuentro para los vecinos y vecinas de todo el Gran Mendoza, a través de propuestas artísticas de calidad y abiertas a toda la comunidad.

