Vacunación, prevención y educación es la estrategia sanitaria que recorre las escuelas de Malargüe

Vacunas que se están aplicando en jardines de infantes y centros de salud de Malargüe.

En Malargüe intensifican las campañas en jardines y escuelas para completar esquemas del calendario obligatorio de vacunación y reforzar la prevención de enfermedades respiratorias . Además de las inmunizaciones, los equipos de salud desarrollan actividades educativas sobre higiene y hábitos saludables dirigidas a niños y docentes .

Con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y proteger la salud de la población infantil, el Vacunatorio Malargüe, dependiente del Área Sanitaria , continúa recorriendo jardines de infantes y escuelas del departamento para llevar adelante las campañas de vacunación incluidas en el calendario nacional obligatorio . La estrategia sanitaria cobra especial relevancia en esta época del año, cuando las bajas temperaturas favorecen la circulación de enfermedades respiratorias.

Durante una de las jornadas desarrolladas en un establecimiento educativo de la zona este de la ciudad, SITIO ANDINO dialogó con integrantes del equipo sanitario que diariamente recorren distintos puntos del departamento acercando las vacunas a los niños y facilitando el acceso a la prevención .

La licenciada Viviana Hidalgo destacó que el trabajo no se limita únicamente a la aplicación de dosis, ya que cada visita sirve para realizar actividades de promoción de la salud, brindando charlas sobre higiene personal, lavado correcto de manos, cuidado bucal y otros hábitos que ayudan a prevenir enfermedades, explicó.

La profesional detalló que en esta etapa se están aplicando vacunas correspondientes al calendario anual, entre ellas la Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas; la Triple Bacteriana Celular, destinada a prevenir difteria, tétanos y tos convulsa; además de los refuerzos contra la varicela y la poliomielitis.

Rol de la vacunación

Por su parte, Janet Leguizamón remarcó la importancia de la vacunación como una herramienta fundamental de salud pública. En ese sentido, señaló que mantener los esquemas completos no sólo protege a cada niño, sino que también contribuye a evitar brotes y reducir la circulación de enfermedades dentro de la comunidad. La agente sanitaria insistió además en la necesidad de que las familias acompañen estas acciones preventivas.

Desde el Vacunatorio Malargüe destacaron que acercar la vacunación a las escuelas permite ampliar la cobertura, promover la prevención y fortalecer el cuidado colectivo desde edades tempranas.