22 de mayo de 2026
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Influenza

Gripe en Mendoza: recomiendan la vacunación a los grupos de riesgo, pero no hay dosis de PAMI

Mientras el Gobierno de Mendoza insta a la vacunación contra la gripe, farmacéuticos advierten sobre la escasez de dosis para afiliados de PAMI.

Gripe en Mendoza: recomiendan la vacunación a los grupos de riesgo, pero no hay dosis de PAMI. Imagen creada con IA

Gripe en Mendoza: recomiendan la vacunación a los grupos de riesgo, pero no hay dosis de PAMI. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza atraviesa una campaña de vacunación contra la gripe marcada por el éxito y la contradicción. Por un lado, las autoridades celebran cifras récord de inmunización; por el otro, se encienden las alarmas por la escasez de dosis destinadas a los afiliados de PAMI, en el momento en que la provincia registra un fuerte avance del virus.

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Esta cifra representa un incremento del 35% en comparación con el mismo periodo del 2025, un hito que desde la cartera sanitaria califican como meritorio y sumamente positivo para la cobertura comunitaria.

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Hasta la fecha, Mendoza ha registrado 160 mil dosis colocadas, un 35% más que en el 2025.

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COFAM advierte: "Ya reclamamos y la tercera tanda no llega"

Sin embargo, la realidad en los mostradores de las farmacias expone una fuerte complicación logística que afecta de forma directa a los adultos mayores.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Mendoza (COFAM) aseguraron a Sitio Andino que "la tercera tanda de vacunas de PAMI directamente no está llegando a la provincia. En el Gran Mendoza hay algunas dosis disponibles, pero en lo que respecta a la zona Este, no hay stock".

Según refirieron desde la entidad, ya se han realizado los reclamos correspondientes a nivel central, pero las respuestas y los cargamentos siguen demorados.

Este bache logístico colisiona de manera directa con el mensaje oficial del Gobierno de Mendoza, que insta diariamente a la población a volcarse a los vacunatorios para inmunizarse, haciendo especial hincapié en las personas que forman parte de los denominados grupos de riesgo:

  • Niños menores de 2 años.
  • Embarazadas.
  • Personas con comorbilidades.
  • Adultos mayores de 65 años.

Mendoza cuenta con dosis disponibles para los grupos de riesgo

Frente a la falta de respuestas en las farmacias para los afiliados de la obra social, desde el Ministerio de Salud provincial aclararon que hay stock suficiente para dar respuesta a la población vulnerable.

"Actualmente, hay disponibles 90.000 dosis en los vacunatorios habilitados, donde las personas que integran los grupos de riesgo pueden acceder a la colocación de la vacuna de manera totalmente gratuita", informó a este medio Carolina Cicero, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud.

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Las personas que forman parte del grupo de riesgo cuentan con dosis disponibles.

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Alerta por el avance de la variante H3N2

La urgencia por acelerar la inmunización colectiva no es menor. Mendoza se encuentra atravesando un pico epidemiológico de gripe A, específicamente de la variante H3N2. La propagación del virus ha mostrado una fuerte aceleración en las últimas semanas y está afectando, principalmente, a la población pediátrica y escolar de entre 5 y 14 años.

Según los datos oficiales reflejados en el último Boletín Epidemiológico Nacional, ya se han confirmado 21 casos positivos de H3N2 en la provincia, una estadística que se mantiene en franco crecimiento debido a la rápida propagación del virus y que mantiene en alerta al sistema sanitario mendocino.

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