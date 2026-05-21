Gripe en Mendoza: el plan oficial ante la queja por la falta de pediatras en centros de salud.

El fuerte incremento de casos de Influenza en la provincia de Mendoza terminó por estresar la atención en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti . Ante este panorama y las reiteradas quejas de los padres por la falta de pediatras en centros de salud, el Ministerio de Salud provincial dio a conocer el plan de contingencia implementado para reactivar con fuerza la atención primaria .

En diálogo con Sitio Andino, Carolina Cicero , jefa de Gabinete de Salud, se refirió a la estrategia oficial para descomprimir los grandes hospitales y asegurar una respuesta en el territorio.

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Una de las principales demandas de la sociedad es la escasez de especialistas en Pediatría en las salitas de los barrios. Respecto a este punto, Cisero aclaró que "la provincia dispuso de un esquema polivalente, capacitando a otros profesionales para dar una primera respuesta segura y efectiva".

"En los centros asistenciales no solo están atendiendo pediatras, sino que también se han dispuesto en la atención a Médicos de Familia, capacitados en la atención de la población pediátrica", detalló la jefa de Gabinete.

Según los lineamientos del plan oficial, los centros de atención primaria de Mendoza basarán su estrategia invernal en tres pilares clave para garantizar asistencia inmediata:

Profesionales capacitados: todo el personal médico en funciones cuenta con protocolos de manejo de cuadros respiratorios estandarizados para unificar criterios de atención.

Médicos de Familia integrados: se sumaron a las consultas pediátricas para ampliar de forma inmediata los cupos y la disponibilidad de turnos diarios.

Medicamentos asegurados: las autoridades confirmaron que todos los efectores disponen de unidades de dispensa de medicamentos operativas durante la totalidad de sus horarios de atención.

pediatras.jpg Se ha reforzado la atención de profesionales en los centros de salud.

Con este despliegue territorial, el Gobierno busca contener la demanda de cuadros leves (como fiebre baja, tos o congestión) en los propios barrios de procedencia de los pacientes, reservando la guardia de alta complejidad del Notti exclusivamente para las emergencias médicas.