Brote de Hantavirus en Argentina: 45 casos confirmados, pero Mendoza se mantiene sin circulación.

Argentina registra un récord de 45 casos de hantavirus en lo que va de la temporada. A pesar del fuerte incremento nacional, la provincia de Mendoza se mantiene sin casos confirmados ni circulación autóctona . Sin embargo, las autoridades locales advierten que el riesgo persiste en zonas rurales y cordilleranas por lo que sostienen una vigilancia epidemiológica activa .

Hantavirus en Argentina: se confirmaron 45 casos, pero en Mendoza no hay registro de contagios.

Tragedia en el crucero: tres muertos, un argentino en cuarentena y el virus que acecha al país

El informe oficial del Boletín Epidemiológico Nacional revela un panorama complejo respecto a la propagación y letalidad del virus en esta temporada:

Mendoza, bajo vigilancia activa: si bien Mendoza está a salvo de contagios propios, las autoridades sanitarias advierten que existe la presencia potencial del roedor reservorio (Oligoryzmys longicaudatus, conocido como ratón colilargo) en áreas rurales y cordilleranas. Por este motivo, sumado a la movilidad de personas y las actividades en ambientes silvestres, la provincia mantiene una vigilancia epidemiológica activa .

Distribución geográfica: los casos detectados se concentran principalmente en Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos y Chubut.

Perfil de los afectados: el 81% de los pacientes son hombres, con una edad mediana de 36 años (predominando el grupo de 20 a 49 años).

Los científicos atribuyen este aumento sostenido y la circulación extendida del virus a factores ambientales, entre los que destacan el cambio climático y las modificaciones en el uso del suelo.

hantavirus (3).png El 81% de los pacientes afectados son hombres.

Alerta internacional por el brote en el crucero MV Hondius

El foco de atención científica y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) está puesto en el buque MV Hondius, que zarpó de Ushuaia (Tierra del Fuego) el pasado 1 de abril.

Hasta el momento se han confirmado ocho contagios, dos casos sospechosos y tres muertes entre los pasajeros y tripulantes. Lo preocupante de este brote es que está vinculado a la variante Andes, la única cepa de hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona por vía respiratoria (motivo por el cual las provincias andinas como Mendoza refuerzan sus controles preventivos ante el turismo de montaña).

El Instituto Malbrán investiga en el terreno

Para determinar el origen exacto del brote, un equipo de expertos del ANLIS-Malbrán se trasladó a Tierra del Fuego para realizar tareas de investigación de alto riesgo: