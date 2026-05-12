Hantavirus: la pareja que murió en el crucero estuvo en Mendoza y hay un argentino en una estricta cuarentena en Europa

La aparición de casos de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius puso en vilo a las autoridades sanitarias del mundo, tras confirmarse que la cepa responsable es el virus Andes. Esta variante de la enfermedad es la única con evidencia científica de transmisión entre humanos, lo que complica el rastreo epidemiológico.

La reconstrucción oficial señala como "caso cero" a una pareja de neerlandeses (un hombre de 70 años y su esposa de 69) que murieron tras presentar síntomas similares a una gripe. Los turistas realizaron un periplo extenso: ingresaron a Argentina por Neuquén, cruzaron a Chile y, durante febrero, atravesaron Mendoza por el Paso Internacional Cristo Redentor . Permanecieron más de 40 días en territorio nacional antes de embarcar el 1 de abril en Ushuaia.

A bordo del navío, la situación se tornó crítica. Además de la pareja, falleció un tercer pasajero que había desembarcado en Cabo Verde. El buque, que transportaba ornitólogos y amantes de la navegación , fue rechazado en varios puertos hasta que España permitió fondear en Tenerife para iniciar una evacuación coordinada con la OMS y los Países Bajos.

Un ingeniero argentino aislado en Ámsterdam

Carlos Ferello, un ingeniero jubilado de Carmen de Areco, pasó de disfrutar su pasión por la navegación a vivir una pesadilla sanitaria. Tras la muerte de tres compañeros de viaje —incluyendo a la pareja neerlandesa que inició con síntomas similares a una gripe—, el argentino fue trasladado en un avión militar hacia los Países Bajos. Actualmente, cumple una cuarentena de 42 días en la soledad absoluta de un hotel, sin libros ni computadora, y con el celular como único vínculo con el exterior. "Me quiero morir; nunca en mi vida estuve así, tengo la cabeza dada vuelta", confesó con angustia sobre el encierro preventivo.

Aunque Ferello se encuentra en buen estado de salud, debe completar las seis semanas de aislamiento total por ser el periodo máximo de incubación del hantavirus. Su rutina se limita a esperar que le dejen la comida afuera de la puerta de su habitación, mientras procesa el impacto de una expedición que terminó en tragedia. A pesar de la incertidumbre, el ingeniero destacó la gestión de la Cancillería y el consulado argentino, quienes coordinaron su traslado ante la negativa de otros puertos de recibir el barco por el riesgo de contagio de esta enfermedad.

Avión sanitario - Hantavirus En lo que va de 2026 se registraron 42 casos de hantavirus, con picos en Buenos Aires, Salta, Jujuy y Chubut.

Cambio climático y aumento de casos en el país

La situación en suelo argentino es de vigilancia intensificada. En lo que va de 2026 se registraron 42 casos de hantavirus, con picos en Buenos Aires, Salta, Jujuy y Chubut. Desde junio del año pasado, se contabilizan 101 contagios y 32 fallecidos, lo que representa una letalidad del 31,7%, cifra que preocupa por estar por encima del umbral de brote habitual.

Expertos del CONICET asocian este incremento al cambio climático y la intervención humana en hábitats silvestres. Las sequías seguidas de lluvias intensas aumentan la población del ratón colilargo, reservorio del virus. Ante este panorama, el Ministerio de Salud pide extremar cuidados en zonas rurales y depósitos, recordando que la detección temprana es la única herramienta frente a una patología que no posee vacuna ni tratamiento específico.