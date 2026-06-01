Allanamiento por abigeato en Bowen: secuestraron más de 58 kilos de carne y detuvieron a un hombre

La Policía Rural de Mendoza realizó un allanamiento en el distrito de Bowen , en General Alvear , y logró importantes avances en una investigación por abigeato , en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato que se desarrolla en todo el territorio provincial.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles LL y Sarmiento , donde efectivos de la Policía Rural trabajaron junto a personal de la Unidad Investigativa Departamental General Alvear , bajo directivas de la Unidad Fiscal interviniente.

Como resultado de la medida judicial, fue aprehendido un hombre y se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

Entre los objetos incautados se encuentran cuchillos, un hacha de mano, una motosierra, teléfonos celulares y otros elementos que podrían estar vinculados a la faena clandestina de animales .

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Decomisaron más de 58 kilos de carne sin acreditación de origen

Durante la inspección del inmueble, los investigadores encontraron más de 58 kilos de carne de origen animal almacenados en un freezer, sin documentación que acreditara su procedencia ni trazabilidad sanitaria.

Ante esta situación intervino personal del Plan Federal de Carnes y de la Dirección de Ganadería, que realizaron las actuaciones correspondientes y dispusieron el decomiso de los productos.

Investigan la procedencia de dos bovinos y restos biológicos

En el lugar también fueron secuestrados dos bovinos, con el objetivo de verificar su origen y la documentación correspondiente.

Asimismo, los efectivos hallaron restos biológicos de origen animal y otros elementos que fueron incorporados a la investigación para determinar su posible vinculación con el hecho denunciado.

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Analizan si la carne secuestrada es de origen equino

Desde la Dirección de Ganadería informaron que se realizó la toma de muestras para establecer si la carne decomisada corresponde a origen equino.

Las muestras fueron remitidas al laboratorio del organismo, donde se llevarán adelante los análisis correspondientes. Actualmente, las autoridades aguardan el informe final que permitirá conocer los resultados.

Controles para combatir el comercio ilegal de carne

Desde el Ministerio de Producción destacaron la importancia de estos operativos, que se desarrollan de manera conjunta entre organismos de control y fuerzas de seguridad.

El objetivo es prevenir la comercialización de productos de origen ilegal, garantizar las condiciones sanitarias de los alimentos y fortalecer la protección de la actividad ganadera en toda la provincia.

El procedimiento forma parte de las acciones permanentes que lleva adelante la Policía Rural de Mendoza para combatir el abigeato, reforzar los controles sobre la cadena de comercialización de productos cárnicos y resguardar a los productores ganaderos mendocinos.

Allanamiento en Bowen y un detenido en el marco de la investigación