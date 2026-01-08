8 de enero de 2026
Reprograman la apertura de la Laguna del Diamante tras fuertes nevadas: cuándo será

Por el mal tiempo, el Gobierno decidió no realizar este jueves la inauguración de la temporada 2026 de la Reserva Natural Laguna del Diamante.

Debido a las condiciones climáticas, la apertura de la Reserva Natural Laguna del Diamante prevista para este jueves fue suspendida, con la intención de "resguardar la integridad de los visitantes", informó el Gobierno de Mendoza. Tras el temporal de nieve desatado en la madrugada en San Carlos, anunciaron que la inauguración será el viernes 9 de enero.

El Ministerio de Energía y Ambiente comunicó la decisión de aplazar el inicio de la temporada 2026 de esta zona turística luego de que la Dirección Provincial de Vialidad reacondicionará el circuito de acceso, a causa de las fuertes nevadas que se produjeron en el lugar.

"Las autoridades provinciales y municipales llevarán a cabo el acto formal en la Seccional Guardaparque Alvarado, sin embargo, no se permitirá el ingreso de visitantes debido a las acumulaciones niveas en la Laguna", señaló el Ministerio.

"Cabe recordar que, como se había anunciado, el ingreso será gratuito para todos los visitantes el día de la apertura", aclaró el Gobierno.

Temporada 2026 en la Laguna Del Diamante

Cuando inicie la temporada 2026, los visitantes podrán realizar actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo, de acuerdo con la modalidad de ingreso elegida. En todos los casos, será obligatorio adquirir la entrada previamente a través del sistema de reservas en línea de Áreas Naturales Protegidas.

El pago se efectúa mediante Pago Fácil o Mercado Pago, utilizando el cupón generado por el sistema. El comprobante deberá presentarse en el momento del ingreso a la reserva.

El ingreso es a partir de las 7 hasta las 17 para quienes van por el día, y hasta las 19 para aquellos que buscan pernoctar. Este cronograma de horarios rige hasta el 28 de febrero. En marzo, el ingreso es a partir de las 8 y hasta las 16 para los visitantes que buscan ingresar por el día y hasta las 18 para quienes vayan a pernoctar. El martes rige una excepcionalidad por relevo del personal, y el ingreso comienza a las 13. El egreso por Seccional Alvarado es hasta las 21 y, a partir de marzo, hasta las 20.

Actividades habilitadas

  • Entrada por el día: en la visita por el día, es posible realizar actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic. Se solicita respetar las indicaciones de Guardaparques. Duración: un día.
  • Entrada con acampe: en la visita con acampe es posible realizar actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic y acampe. Para poder acampar dos noches, tiene que haber disponibilidad el día que se va a iniciar la visita y los dos días consecutivos posteriores. La zona de acampe es agreste, ubicada en la margen oeste de la Laguna del Diamante, protegida de los imperantes vientos del oeste por una colada de escoria. Está ubicada en cercanía de los baños públicos y no cuenta con proveeduría. Duración: cantidad de noches seleccionadas al adquirir su entrada.
  • Entrada andinista para trekking o ascenso al volcán Maipo: esta entrada autoriza el trekking y/o ascenso al Maipo, con una permanencia de hasta siete días y seis noches. Requisitos obligatorios: equipo de radiocomunicación (handy VHF) y firmar el Formulario de Aceptación de Riesgo. Se sugiere subir con un guía de montaña o Alta Montaña habilitado, pero no es obligatorio. Se recomienda llevar navegador satelital (GPS) y equipo de Alta Montaña. Duración: hasta siete días y seis noches.

Para más información sobre las actividades habilitadas en esta área natural protegida, haga clic aquí.

