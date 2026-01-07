Abre la temporada 2026 en la Laguna del Diamante: cómo comprar las entradas.

La Reserva Natural Laguna del Diamante inaugurará oficialmente su temporada 2026 el jueves 8 de enero, con ingreso gratuito el día de apertura , luego de los trabajos de Vialidad para reacondicionar el circuito de acceso. Actividades habilitadas, horarios y entradas para vistar uno de los atractivos más destacados del departamento de San Carlos .

La jornada, prevista para las 10, en la Seccional Guardaparque Alvarado, marcará el inicio de una nueva etapa de visitas a uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia de Mendoza . Está ubicado a 220 kilómetros al suroeste de la capital, y se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar.

La apertura se dará tras el despeje, mantenimiento y acondicionamiento del camino realizado por la Dirección Provincial de Vialidad para rehabilitar el camino de Alta Montaña que suele permanecer cubierto por nieve y hielo durante gran parte del año. Desde la Ruta Nacional 40 , último punto asfaltado, hasta la laguna , el recorrido total es de 64,6 kilómetros por caminos de tierra acondicionados. El tramo más exigente comprende 43 kilómetros entre la Seccional Guardaparque Alvarado y la Seccional Laguna , donde se encuentra el refugio El Cilindro , frente al espejo de agua.

El ingreso a la reserva será gratuito el día de apertura , jueves 8 de enero, como todos los años. Durante la temporada 2026 , los visitantes podrán realizar actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo , de acuerdo con la modalidad de ingreso elegida. En todos los casos, será obligatorio adquirir la entrada previamente a través del sistema de reservas en línea de Áreas Naturales Protegidas.

Sobre la inauguración, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, afirmó: "Simboliza el compromiso de nuestra gestión con un turismo sustentable, seguro y respetuoso del ambiente. Este sitio único es un patrimonio natural de todos los mendocinos, y garantizar el acceso en condiciones adecuadas es una prioridad”.

Actividades habilitadas

Entrada por el día : en la visita por el día, es posible realizar actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic . Se solicita respetar las indicaciones de Guardaparques. Duración: un día.

: en la visita por el día, es posible realizar actividades como . Se solicita respetar las indicaciones de Guardaparques. Duración: un día. Entrada con acampe : en la visita con acampe es posible realizar actividades como p esca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic y acampe . Para poder acampar dos noches, tiene que haber disponibilidad el día que se va a iniciar la visita y los dos días consecutivos posteriores. La zona de acampe es agreste, ubicada en la margen oeste de la Laguna del Diamante, protegida de los imperantes vientos del oeste por una colada de escoria. Está ubicada en cercanía de los baños públicos y no cuenta con proveeduría. Duración: cantidad de noches seleccionadas al adquirir su entrada.

: en la visita con acampe es posible realizar actividades como p . Para poder acampar dos noches, tiene que haber disponibilidad el día que se va a iniciar la visita y los dos días consecutivos posteriores. La zona de acampe es agreste, ubicada en la margen oeste de la Laguna del Diamante, protegida de los imperantes vientos del oeste por una colada de escoria. Está ubicada en cercanía de los baños públicos y no cuenta con proveeduría. Duración: cantidad de noches seleccionadas al adquirir su entrada. Entrada andinista para trekking o ascenso al volcán Maipo: esta entrada autoriza el trekking y/o ascenso al Maipo, con una permanencia de hasta siete días y seis noches. Requisitos obligatorios: equipo de radiocomunicación (handy VHF) y firmar el Formulario de Aceptación de Riesgo. Se sugiere subir con un guía de montaña o Alta Montaña habilitado, pero no es obligatorio. Se recomienda llevar navegador satelital (GPS) y equipo de Alta Montaña. Duración: hasta siete días y seis noches.

Para más información sobre las actividades habilitadas en esta área natural protegida, haga clic aquí.

Horarios

El ingreso es a partir de las 7 hasta las 17 para quienes van por el día, y hasta las 19 para aquellos que buscan pernoctar. Este cronograma de horarios rige hasta el 28 de febrero. En marzo, el ingreso es a partir de las 8 y hasta las 16 para los visitantes que buscan ingresar por el día y hasta las 18 para quienes vayan a pernoctar.

El martes rige una excepcionalidad por relevo del personal, y el ingreso comienza a las 13. El egreso por Seccional Alvarado es hasta las 21 y, a partir de marzo, hasta las 20.

Cómo comprar la entrada

En todos los casos, se debe adquirir la entrada por previamente a la visita de manera digital. Los interesados deben ingresar al sitio de Laguna del Diamante. El pago se efectúa mediante Pago Fácil o Mercado Pago, utilizando el cupón generado por el sistema. El comprobante deberá presentarse en el momento del ingreso a la reserva.

Ingresar al enlace.

Hacer clic en “Reserva Laguna del Diamante” y en “Ver actividades”.

Ingresar cantidad de personas que reservarán turno.

Seleccionar la actividad que quiere/n realizar haciendo clic sobre la misma.

Hacer clic en “Ver disponibilidad”.

Seleccionar el mes, día y horario.

Hacer clic en “Reservar”.

Ingresar datos de los visitantes. Aclaraciones: en documento no colocar caracteres; teléfono y el teléfono de emergencia deben ser diferentes y colocando el código de área y luego el número de teléfono.

Realizar clic en “Calcular Total”. Le indicará el monto a pagar. Dicho monto lo calcula a partir de las categorías de entradas elegidas (Ver tarifario a continuación)

Hacer clic en “Confirmar”.

Le mostrará una pantalla confirmando su reserva y haciendo clic en “Cupón de Pago” podrá descargarlo. Para pagar podrá hacerlo presencialmente en una sucursal de Pago Fácil o a través de la aplicación de Mercado Pago. Este paso es obligatorio. Si no se abonan las entradas, no se podrá ingresar. Al correo electrónico del titular de la reserva le llegarán las indicaciones que debe cumplimentar antes de presentarse el día del turno.

Recomendaciones para los visitantes

Hidratarse bien antes y durante su visita para evitar síntomas de mal agudo de montaña.

bien antes y durante su visita para evitar síntomas de mal agudo de montaña. El sitio es agreste y cuenta con baños públicos . No hay proveeduría. Llevar todas sus provisiones, incluso leña comprada, agua y elementos de higiene personal .

. No hay proveeduría. Llevar todas sus provisiones, incluso leña comprada, agua y elementos de . Contar con protector solar, lentes de sol, gorra, ropa de abrigo y rompevientos .

. Pescadores : la pesca es deportiva y se debe contar con licencia de pesca vigente. Son requisitos obligatorios para el uso de flotador individual: silbato, chaleco salvavidas, patas de rana, cuerda y estaca para amarrarse a la costa.

: la pesca es deportiva y se debe contar con licencia de pesca vigente. Son requisitos obligatorios para el uso de flotador individual: silbato, chaleco salvavidas, patas de rana, cuerda y estaca para amarrarse a la costa. Ciclistas : el uso de casco es obligatorio.

: el uso de casco es obligatorio. Andinistas : es obligatorio contar con radiocomunicación (handy VHF)

: es obligatorio contar con radiocomunicación (handy VHF) Sugerencias vehiculares : acceder con vehículos altos. Disponer de auxilio mecánico en condiciones y de al menos 3/4 de combustible en el tanque.

: acceder con vehículos altos. Disponer de auxilio mecánico en condiciones y de al menos 3/4 de combustible en el tanque. Evite multas: recuerde que está prohibido ingresar con mascotas, armas y motos enduro (que posean cubiertas con taco y/o escape sin silenciador).Es obligatorio entregar la bolsa de residuos numerada a su egreso en Seccional Alvarado.

Está prohibido

Circular a campo traviesa o fuera de los caminos vehiculares habilitados. Velocidad máxima, 40 k/h en Ruta 98, y 20 k/h en huellas secundarias.

Hacer fuego y acampar fuera de los lugares establecidos.

Nadar o sumergirse en espejos y cursos de agua y navegación en cualquier tipo de embarcación.

Circular en bicicleta fuera de huellas vehiculares y sin casco.

Hacer las necesidades fuera de los baños públicos.

Perturbar o dañar a la fauna y la flora.

Extraer elementos naturales de la reserva o restos arqueológicos.

Pescar sin haber hecho la desinfección de alga Didymo, sin carnet habilitante, fuera de los lugares habilitados o con carnadas naturales.

Alterar el paisaje, escribir grafitis en rocas u otros lugares.

Dañar la cartelería y la infraestructura.

Dejar residuos en cualquier zona y no ser bajados como se le indica en el ingreso a la Reserva.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente se recuerda que la Laguna del Diamante es un ambiente agreste, sin proveeduría, por lo que se recomienda asistir con provisiones, vestimenta adecuada para Alta Montaña, protección solar y respetar estrictamente las indicaciones del personal de Guardaparques y la normativa, con el objetivo de preservar este espacio natural único.