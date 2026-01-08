La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno.

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó la aprobación del nuevo plan de estudios para la Tecnicatura Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos , una propuesta diseñada específicamente para sincronizar la formación de los estudiantes con las necesidades reales del mercado de turismo actual.

El objetivo de la medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, es clara: dejar atrás modelos tradicionales para formar profesionales capaces de gestionar hoteles, complejos y nuevos formatos de alojamiento con herramientas del siglo XXI.

El documento oficial subraya que esta formación da respuesta a un área de vacancia relevante en Mendoza. Con el auge del turismo internacional y local, la provincia de Mendoza requiere de gestores que no solo dominen la atención al cliente, sino que también manejen principios científicos, tecnológicos y éticos.

"La Educación Técnico Profesional es una herramienta estratégica para el desarrollo económico y social de la Nación", destaca la normativa, resaltando que la carrera ya cuenta con el aval de sectores empresariales que buscan contratar recursos humanos con este nuevo perfil.

aeropuerto mendoza, aeropuertos argentina 2000, pasajeros, turistas, fotogaleria.jpg Con el auge del turismo, la provincia de Mendoza requiere de gestores que no solo dominen la atención al cliente. Foto: Yemel Fil

Claves del nuevo diseño curricular

El plan de estudios no solo se limita a la administración, sino que se expande hacia competencias integradoras:

Innovación Tecnológica: incorporación de sistemas digitales de gestión y nuevas tendencias de mercado.

Desarrollo Territorial: los egresados estarán preparados para potenciar las economías regionales de los departamentos.

Alcance Provincial: la carrera tendrá carácter jurisdiccional, implementándose en institutos de las regiones Centro, Norte, Sur, Valle de Uco y Este.

autismo educacion superior 3 la carrera tendrá carácter jurisdiccional, es decir, se dictará en toda la provincia.

Validez y calidad educativa

Para garantizar que los futuros egresados puedan desempeñarse en cualquier punto del país, la DGE ha dispuesto tramitar el reconocimiento de Validez Nacional ante el Ministerio de Educación de la Nación.

Además, se estableció que los institutos (tanto estatales como privados) deberán contar con una autorización expresa de la Dirección de Educación Superior para abrir las inscripciones, asegurando que cada institución cumpla con los estándares de calidad exigidos por el nuevo programa.