El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

El Paso Internacional Los Libertadores , permanecerá cerrado todo este jueves 8 de enero, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos , según informaron desde la Coordinación Argentina .

La inhabilitación del cruce internacional se dispuso ayer por la tarde de forma preventiva, puesto que los pronósticos anticipaban precipitaciones fuertes que podrían provocar deslizamientos con material de arrastre . Los modelos se cumplieron, especialmente del lado chileno, y se produjo desprendimiento de material que imposibilita la transitabilidad segura .

En el sector argentino no se registran precipitaciones, pero se recomienda mantenerse informado sobre el estado del tiempo.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

comunicado paso los libertadores

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.