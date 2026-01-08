El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

El Paso Internacional Los Libertadores, permanecerá cerrado todo este jueves 8 de enero, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.
El Paso Internacional Los Libertadores, permanecerá cerrado todo este jueves 8 de enero, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.
La inhabilitación del cruce internacional se dispuso ayer por la tarde de forma preventiva, puesto que los pronósticos anticipaban precipitaciones fuertes que podrían provocar deslizamientos con material de arrastre. Los modelos se cumplieron, especialmente del lado chileno, y se produjo desprendimiento de material que imposibilita la transitabilidad segura.
En el sector argentino no se registran precipitaciones, pero se recomienda mantenerse informado sobre el estado del tiempo.
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.
Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.
Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.