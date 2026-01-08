8 de enero de 2026
"Estoy obsesionada": Griselda Siciliani opinó sobre la infidelidad de Luciano Castro y los audios virales

Griselda Siciliani habló tras la polémica con Luciano Castro. Su reacción a los audios y la infidelidad.

“Estoy obsesionada”: Griselda Siciliani opinó sobre la infidelidad de Luciano Castro y los audios virales

“Estoy obsesionada”: Griselda Siciliani opinó sobre la infidelidad de Luciano Castro y los audios virales

 Por Analía Martín

La actriz Griselda Siciliani enfrentó las cámaras para hablar sobre las recientes polémicas que rodean a su pareja, Luciano Castro. Lejos de confirmar una separación o mostrarse angustiada, sorprendió a todos con su actitud relajada frente a los rumores de infidelidad. Nada parece perturbar la calma entre ambos.

En las últimas horas, el nombre del actor se convirtió en tendencia debido. Se filtraron chats y un audio muy particular en donde lo escucha al actor hablando con modismos españoles para seducir a una modelo danesa que vive en España. Ante esto, la prensa buscó la palabra de Griselda, quien lejos de esquivar el bulto, decidió responder con una naturalidad que descolocó a los panelistas de televisión. La artista dejó en evidencia que la pareja atraviesa un momento de solidez que no se ve afectado por lo que circula en las redes sociales.

Embed

La irónica respuesta de Griselda Siciliani

Durante el móvil del programa “La mañana con Moria”, el momento más destacado ocurrió cuando le hicieron escuchar el audio de Luciano Castro imitando el acento español. La reacción de Griselda Siciliani fue inmediata y a pura carcajada. "No puedo, es mucho", comentó entre risas, restándole dramatismo a la situación y demostrando que comparte el código de humor con su pareja.

“Me hubiese gustado no escuchar ese audio”, acotó, burlándose del acento gallego que imitó su novio en su intento de conquista a Sarah. Y agregó: “Él me dijo que eso era cierto. No es un hombre cuidadoso ni prolijo. Es algo que él trae, es este hombre”.

Luciano castro, la modelo danesa que se quiso cepillar y la cornuda de la novia
Griselda Siciliani habló con mucha naturalidad y resignación respecto a la infidelidad de Luciano Castro

Griselda Siciliani habló con mucha naturalidad y resignación respecto a la infidelidad de Luciano Castro

El futuro de la pareja

Siciliani aseguró que vive este momento como una espectadora más de un "culebrón" ajeno. "Es una novela espectacular, chicos. Yo me divierto mucho viéndola de afuera", comentó con sarcasmo. Siciliani se mostró segura y tranquila, desarticulando cualquier teoría de ruptura inminente. “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”, comenzó diciendo Siciliani.

La actriz destacó que están bien y que este tipo de "carpetazos" mediáticos no hacen mella en su día a día. De hecho, en el mismo momento en el que Siciliani estaba dando la entrevista, Luciano se encontraba preparando el desayuno para sus hijos. Lejos del llanto o el enojo público, Griselda optó por una salida elegante y relajada. La actriz dejó en claro que, aunque el escándalo de Luciano Castro siga ocupando los portales, ella prefiere mirar la situación con "pochoclos en mano" y reírse de lo absurdo.

