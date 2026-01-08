8 de enero de 2026
{}
Se movió el piso

Un temblor en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza: cuál fue su magnitud

Un sismo de considerable magnitud y duración se sintió en Mendoza. El epicentro fue en San Juan, pero a 211 km al Noreste de la provincia.

El movimiento tuvo lugar alrededor de las 11:16 de este jueves.

 Por Celeste Funes

Un fuerte y largo sismo de magnitud 5.1 se produjo a las 11:16 de este jueves 7 de enero. Fue percibido en Mendoza, pero su epicentro fue la provincia de San Juan, con una profundidad de 10 kilómetros.

El reporte preliminar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) indica que el temblor ocurrió a 90 km al Este de San Juan; 211 km al Noreste de Mendoza y 30 km al Noroeste de Marayes.

¿Lo percibiste?

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo

Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plazas o parques cercanos) y también definir un punto seguro dentro de la vivienda para refugiarse.

image

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a personas lesionadas; planificar quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener un matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y definir cómo poner fuera de peligro a niños, personas mayores y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles específicos y preparar un kit de emergencias.

Armar la mochila antisísmica

El Plan de Acción Familiar incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia, una forma de identificar qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener:

  • Recipiente con agua potable.
  • Alimentos no perecederos, como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate.
  • Lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital y 911.
  • Listado con los datos de los integrantes de la familia (DNI, grupo sanguíneo, obra social y medicamentos que toman).
  • Nombres y teléfonos de familiares cercanos.
  • Botiquín de primeros auxilios, con medicamentos vitales.
  • Radio a pilas.
  • Linterna y pilas de repuesto.
  • Silbato y guantes.
  • Documentos personales y copias.
  • Muda de ropa y manta de abrigo.
  • Kit de aseo personal.
  • Herramientas básicas y alambre.
