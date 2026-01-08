Un temblor en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza: cuál fue su magnitud

Un fuerte y largo sismo de magnitud 5.1 se produjo a las 11:16 de este jueves 7 de enero. Fue percibido en Mendoza, pero su epicentro fue la provincia de San Juan, con una profundidad de 10 kilómetros.
Un sismo de considerable magnitud y duración se sintió en Mendoza. El epicentro fue en San Juan, pero a 211 km al Noreste de la provincia.
El reporte preliminar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) indica que el temblor ocurrió a 90 km al Este de San Juan; 211 km al Noreste de Mendoza y 30 km al Noroeste de Marayes.
Durante la madrugada, se produjo otro movimiento telúrico a las 05:52 de la madrugada con magnitud de 2.9. Este temblor tuvo epicentro a 20 km al Sur de Uspallata y 50 km al Noroeste de Cacheuta.
Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plazas o parques cercanos) y también definir un punto seguro dentro de la vivienda para refugiarse.
Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a personas lesionadas; planificar quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener un matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y definir cómo poner fuera de peligro a niños, personas mayores y personas con discapacidad.
Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles específicos y preparar un kit de emergencias.
El Plan de Acción Familiar incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia, una forma de identificar qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.
La mochila debe tener: