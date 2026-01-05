Un sismo a poca profundidad se sintió en algunos lugares de Mendoza

Un sismo de mediana intensidad se produjo en la tarde de este lunes 5 de enero en Mendoza. El temblor ocurrió a las 19.24, con epicentro en la zona Este, y fue percibido en hogares de esa región provincial.
Según el reporte preliminar del Instituto de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del movimiento telúrico fue de 2.8 grados en la escala de Richter, a una profundidad de solo diez kilómetros, razón por la cual se sintió en la superficie.
El epicentro se ubicó a 15 kilómetros al sur de San Martín, y a 47 de la ciudad de Mendoza.
Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plazas o parques cercanos) y también definir un punto seguro dentro de la vivienda para refugiarse.
Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a personas lesionadas; planificar quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener un matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y definir cómo poner fuera de peligro a niños, personas mayores y personas con discapacidad.
Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles específicos y preparar un kit de emergencias.
El Plan de Acción Familiar incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia, una forma de identificar qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.
La mochila debe tener: