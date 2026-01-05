5 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
¿Lo percibiste?

Un sismo a poca profundidad se sintió en algunos lugares de Mendoza

Ocurrió cerca de las 19.30, a solo diez kilómetros de profundidad. Dónde fue el epicentro y cuál fue su magnitud.

sismo, temblor, inpres
Por Sitio Andino Sociedad

Un sismo de mediana intensidad se produjo en la tarde de este lunes 5 de enero en Mendoza. El temblor ocurrió a las 19.24, con epicentro en la zona Este, y fue percibido en hogares de esa región provincial.

Según el reporte preliminar del Instituto de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del movimiento telúrico fue de 2.8 grados en la escala de Richter, a una profundidad de solo diez kilómetros, razón por la cual se sintió en la superficie.

Lee además
El cambio crucial de la DGE para los primeros años del Primario en Mendoza
Ciclo lectivo 2026

El cambio crucial de la DGE para los primeros años del Primario en Mendoza
Cayeron 24 milímetros de lluvia, un volumen que equivale al promedio mensual del mes de enero
El promedio mensual cayó en minutos

Fuerte tormenta de granizo en Malargüe: se traslada a San Rafael y el Valle de Uco

El epicentro se ubicó a 15 kilómetros al sur de San Martín, y a 47 de la ciudad de Mendoza.

sismo 05-01-26

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo

Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plazas o parques cercanos) y también definir un punto seguro dentro de la vivienda para refugiarse.

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a personas lesionadas; planificar quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener un matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y definir cómo poner fuera de peligro a niños, personas mayores y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles específicos y preparar un kit de emergencias.

Armar la mochila antisísmica

El Plan de Acción Familiar incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia, una forma de identificar qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener:

  • Recipiente con agua potable.
  • Alimentos no perecederos, como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate.
  • Lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital y 911.
  • Listado con los datos de los integrantes de la familia (DNI, grupo sanguíneo, obra social y medicamentos que toman).
  • Nombres y teléfonos de familiares cercanos.
  • Botiquín de primeros auxilios, con medicamentos vitales.
  • Radio a pilas.
  • Linterna y pilas de repuesto.
  • Silbato y guantes.
  • Documentos personales y copias.
  • Muda de ropa y manta de abrigo.
  • Kit de aseo personal.
  • Herramientas básicas y alambre.
mochila-emergencia-sismo-temblor-mochilajfif.webp
Siempre hay que tener armada la mochila de emergencia en caso de sismo.

Siempre hay que tener armada la mochila de emergencia en caso de sismo.

Temas
Seguí leyendo

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Mucho calor, lluvias y hasta tormentas: las alertas meteorológicas en Mendoza para esta semana

Reyes Magos en crisis: el "efecto Chile" y el avance de las ferias golpean al comercio de Mendoza

Voces del exilio en Mendoza: "Los que siguen en Venezuela viven en modo supervivencia"

Más de 500 kilómetros de historia: el Conicet identificó sitios arqueológicos en la Cordillera de los Andes

Día de la Bandera Provincial: origen y por qué se celebra hoy, 5 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 5 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 5 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
tras las cuatro horas de demoras para cruzar a chile, se normaliza el transito en el paso los libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Las Más Leídas

Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos.
Barrio San Antonio

Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 5 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 5 de enero de 2026

Tan Biónica regresa a las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day. video
Visita esperada

Tan Biónica regresa a las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

El tiempo en la provincia de Mendoza 
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 5 de enero en Mendoza