Un sismo a poca profundidad se sintió en algunos lugares de Mendoza

Un sismo de mediana intensidad se produjo en la tarde de este lunes 5 de enero en Mendoza. El temblor ocurrió a las 19.24, con epicentro en la zona Este , y fue percibido en hogares de esa región provincial.

Según el reporte preliminar del Instituto de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del movimiento telúrico fue de 2.8 grados en la escala de Richter , a una profundidad de solo diez kilómetros , razón por la cual se sintió en la superficie .

El epicentro se ubicó a 15 kilómetros al sur de San Martín , y a 47 de la ciudad de Mendoza.

Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plazas o parques cercanos) y también definir un punto seguro dentro de la vivienda para refugiarse.

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a personas lesionadas; planificar quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener un matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y definir cómo poner fuera de peligro a niños, personas mayores y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles específicos y preparar un kit de emergencias.

Armar la mochila antisísmica

El Plan de Acción Familiar incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia, una forma de identificar qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener:

Recipiente con agua potable .

. Alimentos no perecederos , como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate.

, como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate. Lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital y 911.

de familiares, bomberos, hospital y 911. Listado con los datos de los integrantes de la familia (DNI, grupo sanguíneo, obra social y medicamentos que toman).

(DNI, grupo sanguíneo, obra social y medicamentos que toman). Nombres y teléfonos de familiares cercanos .

. Botiquín de primeros auxilios , con medicamentos vitales.

, con medicamentos vitales. Radio a pilas .

. Linterna y pilas de repuesto .

. Silbato y guantes .

. Documentos personales y copias .

. Muda de ropa y manta de abrigo .

. Kit de aseo personal .

. Herramientas básicas y alambre.