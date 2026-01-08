Preocupación en Chile por robos y estafas a argentinos: "Daña la confianza y reputación del país"

Ante distintos robos, una estafa masiva y hechos delictivos ocurridos en Chile , la Embajada argentina emitió un aviso preventivo para ciudadanos que viajen a ese país. A su vez, la Federación de Turismo del país vecino (Fedetur) reclamó mayor seguridad pública , al advertir que la situación puede afectar la imagen turística de la nación, especialmente durante la temporada alta.

La Federación de Turismo de Chile (Fedetur) expresó su preocupación y solicitó al Gobierno chileno asumir con decisión su responsabilidad en materia de seguridad pública . El gremio señaló que los hechos delictivos registrados en destinos turísticos y rutas generan un impacto directo tanto en la imagen internacional de Chile como en la tranquilidad de las comunidades locales .

La presidenta ejecutiva de Fedetur , Mónica Zalaquett , destacó la relevancia del mercado argentino para la industria turística chilena y advirtió que la creciente difusión de estos casos en medios argentinos puede incidir en las decisiones de viaje . También remarcó la necesidad de contar con liderazgo estatal , refuerzos visibles de seguridad y coordinación interinstitucional para proteger a residentes y visitantes durante la temporada alta .

“Este es un llamado urgente . Garantizar la seguridad de chilenos y turistas es una obligación del Estado y una condición básica para cuidar el empleo, la actividad económica y la reputación internacional de Chile ”, sentenció Zalquett, según publica Emol.

El martes por la tarde, la presidenta de la entidad también se pronunció sobre lo ocurrido con Holiday Reñaca. El hecho que trascendió en los últimos días, y en el cual más de 200 turistas se vieron afectados, causó inquietud en el sector y no tardaron en condenar el fraude. "Este tipo de estafas no solo provoca un daño económico importante, sino que daña la confianza y la reputación de Chile como destino turístico seguro", expresó Zalaquett.

Turismo en Chile Se recomienda preferir alojamientos formales que cuenten con respaldo comercial y estén inscritos en el Registro Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur.

Una vez más, instó a "las autoridades a fortalecer los mecanismos de control y a los viajeros a verificar siempre sus reservas con agencias y alojamientos formales". Finalmente, completó que el turismo debe ser una "experiencia de encuentro y respeto. No un acto de engaño".

Por su parte, desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) se enfatizó en distintos medios chilenos que "la seguridad turística es un elemento clave para resguardar una buena experiencia de viaje y fortalecer la confianza en el destino". Por ello, hicieron hincapié en la importancia de prevenir este tipo de situaciones.

En sintonía con Fedetur, exhortan a los visitantes a "preferir alojamientos formales y debidamente establecidos, tales como hoteles, hostales, residenciales o cabañas, que cuenten con respaldo comercial, documentación vigente y se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur".

Recomendaciones oficiales para turistas argentinos ante robos en Chile

La Embajada argentina en Chile emitió un aviso preventivo dirigido a turistas argentinos que viajan al país vecino, en el que recomienda adoptar medidas de seguridad ante la presencia de hechos delictivos en zonas de alta afluencia turística. El mensaje fue difundido a través de redes sociales, donde se sugirió priorizar el uso de medios de pago digitales en lugar de portar dinero en efectivo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Embajada de la República Argentina en la República de Chile (@embargenchile)

Entre las principales recomendaciones, el comunicado advierte que, en caso de una pinchadura de neumático, los conductores deben evitar aceptar ayuda de terceros, ya que esta modalidad se ha detectado como una de las más frecuentes en robos y hurtos. También se aconseja no dejar vehículos al cuidado informal, sino optar por estacionamientos privados y evitar dejar equipaje o pertenencias a la vista.

Se recomienda evitar el uso de celulares en la vía pública (podría ser arrebatado) y cuidar las pertenencias en paseos de compras/shoppings, manteniendo bolsos y carteras cerrados y a tu vista y alcance.