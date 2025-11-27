27 de noviembre de 2025
Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Al menos 60 mendocinos fueron víctimas de un violento robo cuando viajaban a Chile en un tour de compras. Los detalles del asalto.

 Por Pablo Segura

Un grupo de 60 mendocinos que viajaba en un colectivo hacia Chile para un tour de compras en Santiago fue víctima de un violento robo en plena ruta, donde un grupo de delincuente los emboscó y atacó con armas de fuego, para robarles todas sus pertenencias.

El robo ocurrió a las 6.15 de este jueves en cercanías a la Cuesta de Chacabuco, en Chile, cerca de la Ruta 5, cuando los mendocinos viajaban a bordo de un colectivo que había salido de nuestra provincia en la noche del jueves y tenía destino final la ciudad de Santiago.

Al menos cinco autos encerraron al ómnibus, obligando a que este detuviera su marcha. A partir de allí los delincuentes golpearon a los choferes -terminaron internados- y luego asaltaron a todos los pasajeros.

Los damnificados aseguraron que, en primera instancia, personal de Carabineros no atendió la denuncia de las víctimas.

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

El robo lo sufrieron 60 personas que viajaban en un tour de compras de la empresa de viajes La Torre, radicada en la Provincia de Mendoza.

El dueño de la firma, Franco Pivato, explicó a Aconcagua Radio que el colectivo había salido a las 22 del miércoles desde Mendoza y se dirigía a Santiago de Chile.

“Es la primera vez que pasa algo así. De esta forma, es la primera. Los estaban esperando. Sabían que había gente que va con dinero. Es bastante delicado el tema”, explicó Pivato.

Luego, explicó que personal de la empresa, con él incluido, estaban viajando hacia el vecino país para ayudar a los damnificados. “La gente está indocumentada, el micro también. Estamos viajando para ver cómo los ayudamos. No puedo ingresar un colectivo vacío a Chile, no nos permiten. Ese es otro tema”, sostuvo el hombre.

Peor aún, Pivato confirmó que los dos choferes debieron ser hospitalizados por la golpiza que sufrieron durante el robo, en tanto que el resto de los damnificados perdieron todas sus pertenencias, con documentos incluidos.

Escuchá la nota completa con Franco Pivato:

