Violento robo en Guaymallén: atacaron a golpes a un hombre en su casa

Un hombre de 32 años sufrió heridas de consideración y terminó internado tras ser víctima, en la madrugada de hoy, de un violento robo en su propia casa de Guaymallén , donde cuatro sujetos lo golpearon salvajemente para robarle algunas de sus pertenencias.

El robo ocurrió cerca de las 5 de este lunes en una vivienda de calle Elpidio González al 3.800, en Guaymallén, donde los delincuentes irrumpieron con armas de fuego con el objetivo de robar sus pertenencias.

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La víctima, producto de los golpes y cortes que sufrió en el rostro, debió ser internado en el hospital Central, donde se recupera de las lesiones.

Según fuentes policiales, minutos antes de las 5 al menos cuatro delincuentes armados irrumpieron en la casa, cuando la víctima se encontraba junto a su pareja.

Los ladrones, sumamente violentos, comenzaron a golpear al hombre -se reserva su identidad por protección- y a exigirle que entregara sus pertenencias.

Al parecer el damnificado se resistió y sufrió varios golpes, padeciendo además cortes en el rostro y cuero cabelludo.

Los delincuentes terminaron escapando con algunas pertenencias (menores) del hombre y no fueron detenidos. En tanto que el dueño de casa fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Ahora el caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos. Por el momento no hay detenidos.