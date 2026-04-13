13 de abril de 2026
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Robo

Violento robo en Guaymallén: atacaron a golpes a un hombre en su casa

Cuatro delincuentes perpetraron un violento robo en una casa de Guaymallén, donde golpearon duramente al dueño de la vivienda.

Violento robo en Guaymallén. No hay detenidos.&nbsp;

Violento robo en Guaymallén. No hay detenidos. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un hombre de 32 años sufrió heridas de consideración y terminó internado tras ser víctima, en la madrugada de hoy, de un violento robo en su propia casa de Guaymallén, donde cuatro sujetos lo golpearon salvajemente para robarle algunas de sus pertenencias.

El robo ocurrió cerca de las 5 de este lunes en una vivienda de calle Elpidio González al 3.800, en Guaymallén, donde los delincuentes irrumpieron con armas de fuego con el objetivo de robar sus pertenencias.

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La víctima, producto de los golpes y cortes que sufrió en el rostro, debió ser internado en el hospital Central, donde se recupera de las lesiones.

Violento robo en Guaymallén: atacaron a golpes a un hombre en su casa

Según fuentes policiales, minutos antes de las 5 al menos cuatro delincuentes armados irrumpieron en la casa, cuando la víctima se encontraba junto a su pareja.

Los ladrones, sumamente violentos, comenzaron a golpear al hombre -se reserva su identidad por protección- y a exigirle que entregara sus pertenencias.

Al parecer el damnificado se resistió y sufrió varios golpes, padeciendo además cortes en el rostro y cuero cabelludo.

Los delincuentes terminaron escapando con algunas pertenencias (menores) del hombre y no fueron detenidos. En tanto que el dueño de casa fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Ahora el caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos. Por el momento no hay detenidos.

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