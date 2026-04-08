8 de abril de 2026
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Sitio Andino
Detención

El sistema Ojos en Alerta permitió la detención de tres hombres en Ciudad

Tres intervenciones en distintos puntos de la Ciudad terminaron con detenidos tras denuncias realizadas por vecinos mediante Ojos en Alerta.

Los tres procedimientos ponen de relieve la importancia de la participación vecinal&nbsp;

Los tres procedimientos ponen de relieve la importancia de la participación vecinal 

Foto: Prensa Mendoza Ciudad
Por Sitio Andino Policiales

En el marco de una serie de intervenciones coordinadas entre preventores municipales y efectivos policiales, tres personas fueron detenidas en distintos hechos ocurridos en la Ciudad, dos de ellas con medidas judiciales vigentes. Los procedimientos se originaron a partir de avisos realizados por vecinos mediante el programa Ojos en Alerta, herramienta clave para la detección temprana de situaciones sospechosas.

Cobros ilegales y un intento de robo en una bicicletería

El primero de los episodios se registró en la intersección de 25 de Mayo y Espejo, donde un usuario alertó sobre la presencia de un hombre que exigía pagos informales a conductores por estacionar en la zona.

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Tras el aviso, se desplazaron móviles de seguridad al lugar. Al identificar al individuo, se constató que poseía una citación pendiente en la Fiscalía de Instrucción 23. Con apoyo policial, fue trasladado a la Comisaría Sexta, donde quedó a disposición de la Justicia.

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El primero de los episodios se registró en la intersección de 25 de Mayo y Espejo

El primero de los episodios se registró en la intersección de 25 de Mayo y Espejo

Minutos más tarde, un vecino de calle Ramírez reportó que un sujeto intentaba ingresar por la fuerza a una bicicletería ubicada al 2500. Desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia se logró observar al sospechoso saliendo del comercio con un objeto en su poder.

Al advertir la llegada de los preventores, el hombre intentó escapar hacia el norte, pero fue rápidamente interceptado tras una breve persecución. Posteriormente, fue trasladado también a la Comisaría Sexta.

Actitud sospechosa y antecedentes contravencionales

El tercer procedimiento se desencadenó a partir de una nueva notificación recibida por el sistema, que advertía sobre un individuo en actitud sospechosa en la esquina de Perú y Espejo.

Con las características aportadas, un móvil de seguridad logró ubicar al sujeto. Al ser identificado, se verificó que tenía una citación pendiente en el Juzgado Contravencional 1. Finalmente, y con la intervención policial, fue derivado a la Comisaría Sexta.

Los tres procedimientos ponen de relieve la importancia de la participación vecinal a través de herramientas como Ojos en Alerta, que permiten una respuesta rápida y coordinada ante situaciones delictivas o sospechosas, optimizando los recursos de seguridad y prevención.

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