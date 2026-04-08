Un motociclista perdió la vida tras un grave accidente vial en la Ruta 7

Por estas horas, se investigan las circunstancias que derivaron en el accidente Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Por Sitio Andino Policiales







Un motociclista murió este miércoles por la tarde tras protagonizar un grave accidente vial en la Ruta Nacional 7, a la altura de Uspallata. Según las primeras informaciones, el hombre perdió el control del rodado al pasar de largo en una curva, ubicada en el kilómetro 1130, lo que provocó que desbarrancara fuera de la calzada.

Cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del motociclista Tras un llamado al 911, personal policial arribó al lugar y confirmaron que la víctima, identificada como M.E. de 30 años, perdió el control de la motocicleta marca Benelli. A raíz de la maniobra, el hombre desbarrancó.

accidente alta montaña El hombre perdió el control del rodado al pasar de largo en una curva Imagen ilustrativa Según la informacion policial, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó hasta la zona. Al arribar, el médico a cargo constató el fallecimiento del motociclista en el lugar del hecho.

Por estas horas, se investigan las circunstancias que derivaron en el accidente. En el siniestro interviene la Oficina Fiscal de Uspallata.