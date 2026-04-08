8 de abril de 2026
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Motociclista

Un motociclista perdió la vida tras un grave accidente vial en la Ruta 7

El hombre falleció tras perder el control del rodado en una curva de la Ruta 7, a la altura de Uspallata.

Por estas horas, se investigan las circunstancias que derivaron en el accidente

Por estas horas, se investigan las circunstancias que derivaron en el accidente

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

Un motociclista murió este miércoles por la tarde tras protagonizar un grave accidente vial en la Ruta Nacional 7, a la altura de Uspallata. Según las primeras informaciones, el hombre perdió el control del rodado al pasar de largo en una curva, ubicada en el kilómetro 1130, lo que provocó que desbarrancara fuera de la calzada.

Cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del motociclista

Tras un llamado al 911, personal policial arribó al lugar y confirmaron que la víctima, identificada como M.E. de 30 años, perdió el control de la motocicleta marca Benelli. A raíz de la maniobra, el hombre desbarrancó.

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El hombre perdi&oacute; el control del rodado al pasar de largo en una curva

El hombre perdió el control del rodado al pasar de largo en una curva

Según la informacion policial, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó hasta la zona. Al arribar, el médico a cargo constató el fallecimiento del motociclista en el lugar del hecho.

Por estas horas, se investigan las circunstancias que derivaron en el accidente. En el siniestro interviene la Oficina Fiscal de Uspallata.

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