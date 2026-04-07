Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles Foto: Archivo

Por Sitio Andino Policiales







Tras meses de investigación, los cinco mendocinos acusados de un robo en un shopping de Miami fueron finalmente liberados. La decisión se produjo luego de que se retiraran los cargos y se cerrara la causa judicial, según confirmó su abogado, Roberto Castillo. De este modo, también podrán volver a ingresar a Estados Unidos, ya que no pesa sobre ellos ninguna consecuencia legal.

Sin causa judicial: liberan a mendocinos acusados de robo en Miami La causa que involucraba a Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) llegó a su fin esta semana, tras la confirmación de su abogado, Roberto Castillo, en una entrevista en vivo con Canal 7.

Según explicó Castillo, el hecho por el que se los acusaba, un supuesto robo en el Dolphin Mall de Miami a fines de noviembre de 2025, quedó sin sustento. Afirmó que se trató de una exageración policial, postura que también habría sido considerada por la fiscalía a cargo del caso en el estado de Florida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) En un primer momento, los imputados fueron acusados de integrar una organización criminal, cargo que luego fue desestimado. Posteriormente, enfrentaron una imputación por hurto y, en un juicio realizado en marzo, también fue revocado. Finalmente, todas las acusaciones fueron retiradas, por lo que no enfrentan consecuencias judiciales.

Tras más de cuatro meses de investigación, la resolución también implica que no tendrán inconvenientes con sus visas, lo que les permitirá regresar a Estados Unidos. No obstante, su abogado señaló que aún deberán sobreponerse al impacto mediático del caso. “Si bien la Justicia de Estados Unidos es implacable, también lo es al momento de investigar y determinar la inocencia de un acusado”, sostuvo el abogado.