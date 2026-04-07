7 de abril de 2026
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Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles

Los cargos contra los turistas argentinos fueron revocados tras meses de investigación, en lo que su abogado calificó como un error exagerado de la policía de Miami.

Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles
Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles Foto: Archivo
Por Sitio Andino Policiales

Tras meses de investigación, los cinco mendocinos acusados de un robo en un shopping de Miami fueron finalmente liberados. La decisión se produjo luego de que se retiraran los cargos y se cerrara la causa judicial, según confirmó su abogado, Roberto Castillo. De este modo, también podrán volver a ingresar a Estados Unidos, ya que no pesa sobre ellos ninguna consecuencia legal.

Sin causa judicial: liberan a mendocinos acusados de robo en Miami

La causa que involucraba a Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) llegó a su fin esta semana, tras la confirmación de su abogado, Roberto Castillo, en una entrevista en vivo con Canal 7.

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En un primer momento, los imputados fueron acusados de integrar una organización criminal, cargo que luego fue desestimado. Posteriormente, enfrentaron una imputación por hurto y, en un juicio realizado en marzo, también fue revocado. Finalmente, todas las acusaciones fueron retiradas, por lo que no enfrentan consecuencias judiciales.

Tras más de cuatro meses de investigación, la resolución también implica que no tendrán inconvenientes con sus visas, lo que les permitirá regresar a Estados Unidos. No obstante, su abogado señaló que aún deberán sobreponerse al impacto mediático del caso.Si bien la Justicia de Estados Unidos es implacable, también lo es al momento de investigar y determinar la inocencia de un acusado”, sostuvo el abogado.

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