2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Defraudación y robo

Detienen a cinco mendocinos por robos en un reconocido shopping de Miami

Los sospechosos oriundos de Mendoza, fueron captados por cámaras de seguridad mientras robaban valijas y prendas de tiendas reconocidas de Miami.

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua

Por Sitio Andino Policiales

Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Estados Unidos acusados de una presunta serie de robos cometidos en varias tiendas del Dolphin Mall, en el sur de Florida, Miami. Según trascendió, los implicados serían oriundos de Mendoza, y entre ellos se encuentra un reconocido peluquero del departamento de Maipú.

El operativo del grupo para robar en el Dolping Mall de Miami

La detención ocurrió este domingo en uno de los centros comerciales más concurridos de la zona. De acuerdo con el informe policial de Sweetwater, los argentinos de entre 30 y 40 años, sustrajeron productos de reconocidas tiendas como The North Face, Tommy Hilfiger, Columbia y Burlington.

Lee además
Martín Fierro Latino 2025: conocé todos los ganadores, uno por uno.
Premios internacionales

Martín Fierro Latino 2025: conocé todos los ganadores, uno por uno
Inaceptable hecho contra jardín de infantes de Malargüe. video
Conmoción en la comunidad educativa

Indignación en Malargüe por el robo al Jardín de Infantes 0-102 Blanca Rosa Quiroga

Las cámaras de seguridad mostraron que el grupo actuó de manera coordinada. Primero ingresaron a Burlington, donde se llevaron valijas sin pagarlas. Luego fueron registrados en locales de marcas como Columbia y The North Face, de donde sustrajeron prendas y artículos exhibidos en estanterías.

dolphin-mall-robo
La detención ocurrió este domingo en uno de los centros comerciales más concurridos de la zona

La detención ocurrió este domingo en uno de los centros comerciales más concurridos de la zona

Las imágenes revelaron que mientras algunos intentaban distraer a los empleados, otros ocultaban la mercadería dentro de las valijas. Según informó Infobae, los cuatro acusados llevaban consigo productos valuados en cerca de 2.000 dólares.

Quiénes son los cinco detenidos

Los cinco turistas fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). En particular, Xiccato sería el peluquero reconocido en Maipú.

Los detenidos enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista, y trascendió que tenían previsto regresar a la Argentina este martes.

robo, miami, mendocinos
Los detenidos enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista

Los detenidos enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista

El vocero de la Policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, explicó que el operativo forma parte de la campaña "Operación Fiestas Seguras", destinada a reforzar la seguridad durante la temporada de compras.

"Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar, pero no tomaron en consideración algo: que contamos con la ‘Operación Fiestas Seguras’, y por eso fueron capturados", afirmó Zabaleta.

"Si vas a venir a robar, no puedes hacerlo en Dolphin Mall. Tenemos cero tolerancia", concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Accidente fatal en Lavalle: un hombre perdió el control de su moto y falleció

Mercedes Rus presentó cambios al procedimiento de flagrancia: más tecnología y plazos estrictos

Confirman la fecha de audiencia para la mujer imputada por el trágico accidente en el Parque San Martín

Una motociclista sufrió fractura expuesta tras chocar con un colectivo en Guaymallén

Trágico accidente del Parque San Martín: piden prisión preventiva para la mujer de 82 años

Robó sillas de una conocida heladería de Ciudad y terminó aprehendido en Plaza Independencia

Un motociclista perdió el conocimiento en Guaymallén tras embestir un auto

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

LO QUE SE LEE AHORA
El fatídico accidente del Parque San Martín ocurrió hace un mes. Hoy, se pidió la prisión preventiva para la imputada.
Justicia de Mendoza

Trágico accidente del Parque San Martín: piden prisión preventiva para la mujer de 82 años

Las Más Leídas

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza

Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del boleto.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Te Puede Interesar

El mendocino presenta los nuevos F-16 este fin de semana.
Custodia territorial

Antes de dejar Defensa, Petri presenta los aviones y blindados para modernizar las Fuerzas Armadas

Por Sitio Andino Política
La necesidad de dólares para cubrir la demanda interna y de vencimientos puede poner all gobierno en aprietos
Dólar, reservas y vacaciones

Diciembre y el dólar: por qué baja la presión cambiaria y qué puede pasar en el verano

Por Marcelo López Álvarez
Investigan las causas del siniestro
Ruta 28

Accidente fatal en Lavalle: un hombre perdió el control de su moto y falleció

Por Sitio Andino Policiales