Detienen a cinco mendocinos por robos en un reconocido shopping de Miami

Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Estados Unidos acusados de una presunta serie de robos cometidos en varias tiendas del Dolphin Mall , en el sur de Florida, Miami . Según trascendió, los implicados serían oriundos de Mendoza , y entre ellos se encuentra un reconocido peluquero del departamento de Maipú .

La detención ocurrió este domingo en uno de los centros comerciales más concurridos de la zona. De acuerdo con el informe policial de Sweetwater , los argentinos de entre 30 y 40 años, sustrajeron productos de reconocidas tiendas como The North Face , Tommy Hilfiger , Columbia y Burlington .

Las cámaras de seguridad mostraron que el grupo actuó de manera coordinada. Primero ingresaron a Burlington , donde se llevaron valijas sin pagarlas . Luego fueron registrados en locales de marcas como Columbia y The North Face , de donde sustrajeron prendas y artículos exhibidos en estanterías.

Las imágenes revelaron que mientras algunos intentaban distraer a los empleados , otros ocultaban la mercadería dentro de las valijas. Según informó Infobae, los cuatro acusados llevaban consigo productos valuados en cerca de 2.000 dólares .

Quiénes son los cinco detenidos

Los cinco turistas fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). En particular, Xiccato sería el peluquero reconocido en Maipú.

Los detenidos enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista, y trascendió que tenían previsto regresar a la Argentina este martes.

El vocero de la Policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, explicó que el operativo forma parte de la campaña "Operación Fiestas Seguras", destinada a reforzar la seguridad durante la temporada de compras.

"Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar, pero no tomaron en consideración algo: que contamos con la ‘Operación Fiestas Seguras’, y por eso fueron capturados", afirmó Zabaleta.

"Si vas a venir a robar, no puedes hacerlo en Dolphin Mall. Tenemos cero tolerancia", concluyó.