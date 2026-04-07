7 de abril de 2026
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Guaymallén

Guaymallén: sorprenden a tres menores de 12, 14 y 15 años con un arma de fuego

Efectivos de la Policía de Mendoza sorprendieron a una menor de edad con un arma de fuego. Ocurrió en Guaymallén.

El arma de fuego que portaba la menor de edad.&nbsp;

El arma de fuego que portaba la menor de edad. 

 Por Pablo Segura

Efectivos de la Policía de Mendoza sorprendieron a tres menores de 12, 14 y 15 años con un arma de fuego durante un procedimiento de rutina en Guaymallén, en tanto que junto a estos estaba un joven de 22 años quien quedó detenido a disposición de la justicia, para determinar si tuvo vinculación del arma.

Todo ocurrió a las 23.30 de este lunes en calle Rópolo a metros de Tirasso, en Guaymallén, donde personal de la Unidad de Acción Preventiva realizaba patrullajes de rutina e identificó a un grupo de jóvenes.

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Entre los presentes estaba una chica de 14 años, quienes entre sus prendas de vestir tenía una pistola sin municiones.

Por decisión de la justicia, el ETI Guaymallén quedó a cargo de la menor involucrada, como así también a otros menores de 12 y 15 años que estaban en la escena. En tanto que un joven de 22 años fue detenido.

Menor de edad armada en una esquina de Guaymallén

Fuentes policiales contaron que tras una serie de pericias no se pudo determinar el calibre del arma de fuego, en tanto que no estaba registrada en la Base de Análisis, por lo que se cree que no ha será vinculada a ningún delito ya cometido.

Lo cierto es que el arma estaba en poder de la menor de 14 años, quien comenzó a ser abordada por un grupo de profesionales del ETI.

Algo similar ocurrió con otros menores de 12 y 15 años, en tanto que un joven de 22 años, de apellido Quiroga, fue trasladado a la Comisaría 25 de Guaymallén. En las próximas horas se definirá su situación procesal.

En la escena del procedimiento trabajó Policía Científica, cuyos peritos también analizaron el arma incautada, en tanto que efectivos de investigaciones también realizaron tareas de inteligencia en la zona.

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