20 de mayo de 2026
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Guaymallén amplió los puntos verdes y los recorridos de reciclaje inclusivo

Guaymallén incorporó nuevos puntos de recepción y recorridos para fortalecer la separación en origen y el trabajo de cooperativas de recuperadores urbanos.

Guaymallén amplio los Puntos Verdes de reciclaje.

Guaymallén amplio los Puntos Verdes de reciclaje.

Por Sitio Andino Departamentales

El Plan de Reciclaje Inclusivo de Guaymallén incorporó nuevos puntos de recepción de residuos secos y sumó recorridos de recuperadores urbanos que trasladan el material recolectado hacia el Centro Verde, ubicado en El Sauce.

La iniciativa busca fortalecer la separación en origen y potenciar el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos que forman parte del sistema de reciclaje del departamento.

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Reciclaje con inclusión social

El modelo impulsado por el municipio apuesta a que la tarea de reciclaje sea desarrollada por cooperativas integradas por personas que anteriormente trabajaban recolectando residuos en basurales o en la vía pública.

Actualmente funcionan dos cooperativas: Grilli, con 47 personas activas, y Aguaribay, con 110 integrantes. Los trabajadores realizan tareas de recuperación de materiales en calles, barrios y empresas, además de funciones administrativas y operativas en planta.

Desde el municipio destacaron que los recuperadores reciben capacitación en cooperativismo y promoción ambiental, fortaleciendo así un esquema de economía circular e inclusión social.

Qué residuos se pueden reciclar en Guaymallén

El programa apunta a promover la separación de residuos secos reciclables tanto en hogares como en comercios y grandes superficies del departamento.

Entre los materiales que pueden reciclarse se encuentran:

  • papel y cartón secos
  • botellas de vidrio y plástico limpias
  • tapas plásticas
  • envases de yogur, postres y quesos untables
  • envases tetra pack
  • envoltorios plásticos y metalizados
  • latas de aluminio
  • telgopor limpio

En cambio, no se reciben bandejas y vasos descartables, lapiceras, fibras, pañuelos, servilletas ni residuos húmedos o restos de comida.

Dónde están los puntos verdes en Guaymallén

Los vecinos pueden consultar la ubicación de los puntos verdes y centros de recepción en los sitios oficiales de Guaymallén Reciclaje y Puntos de Recepción de Residuos Reciclables

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