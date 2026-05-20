Guaymallén amplió los puntos verdes y los recorridos de reciclaje inclusivo

El Plan de Reciclaje Inclusivo de Guaymallén incorporó nuevos puntos de recepción de residuos secos y sumó recorridos de recuperadores urbanos que trasladan el material recolectado hacia el Centro Verde, ubicado en El Sauce.
Guaymallén incorporó nuevos puntos de recepción y recorridos para fortalecer la separación en origen y el trabajo de cooperativas de recuperadores urbanos.
El Plan de Reciclaje Inclusivo de Guaymallén incorporó nuevos puntos de recepción de residuos secos y sumó recorridos de recuperadores urbanos que trasladan el material recolectado hacia el Centro Verde, ubicado en El Sauce.
La iniciativa busca fortalecer la separación en origen y potenciar el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos que forman parte del sistema de reciclaje del departamento.
El modelo impulsado por el municipio apuesta a que la tarea de reciclaje sea desarrollada por cooperativas integradas por personas que anteriormente trabajaban recolectando residuos en basurales o en la vía pública.
Actualmente funcionan dos cooperativas: Grilli, con 47 personas activas, y Aguaribay, con 110 integrantes. Los trabajadores realizan tareas de recuperación de materiales en calles, barrios y empresas, además de funciones administrativas y operativas en planta.
Desde el municipio destacaron que los recuperadores reciben capacitación en cooperativismo y promoción ambiental, fortaleciendo así un esquema de economía circular e inclusión social.
El programa apunta a promover la separación de residuos secos reciclables tanto en hogares como en comercios y grandes superficies del departamento.
Entre los materiales que pueden reciclarse se encuentran:
En cambio, no se reciben bandejas y vasos descartables, lapiceras, fibras, pañuelos, servilletas ni residuos húmedos o restos de comida.
Los vecinos pueden consultar la ubicación de los puntos verdes y centros de recepción en los sitios oficiales de Guaymallén Reciclaje y Puntos de Recepción de Residuos Reciclables