General Alvear capacitará a empresas, clubes e instituciones en gestión de residuos

El Municipio de General Alvear puso en marcha dos nuevos programas de capacitación sobre compostaje y gestión de residuos secos, destinados tanto al sector público como privado.
El programa apunta a fortalecer la separación de residuos y fomentar hábitos sustentables en toda la comunidad de General Alvear.
El Municipio de General Alvear puso en marcha dos nuevos programas de capacitación sobre compostaje y gestión de residuos secos, destinados tanto al sector público como privado.
La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas a empresas, instituciones, clubes y uniones vecinales para mejorar la separación y el tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, promoviendo prácticas sostenibles dentro de los espacios de trabajo y también en los hogares.
A través de estas iniciativas, el municipio busca fortalecer la conciencia ambiental y fomentar una gestión más eficiente de los residuos, impulsando acciones concretas vinculadas al reciclaje, la reutilización y el compostaje.
Además, las capacitaciones permitirán que distintas organizaciones incorporen prácticas sostenibles que contribuyan al cuidado del ambiente y a la reducción del impacto ambiental en la comunidad.