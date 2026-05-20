General Alvear capacitará a empresas, clubes e instituciones en gestión de residuos

Agregar Sitio Andino en

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas a empresas, instituciones, clubes y uniones vecinales para mejorar la separación y el tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, promoviendo prácticas sostenibles dentro de los espacios de trabajo y también en los hogares.

Capacitación para promover hábitos sustentables en General Alvear A través de estas iniciativas, el municipio busca fortalecer la conciencia ambiental y fomentar una gestión más eficiente de los residuos, impulsando acciones concretas vinculadas al reciclaje, la reutilización y el compostaje.

Además, las capacitaciones permitirán que distintas organizaciones incorporen prácticas sostenibles que contribuyan al cuidado del ambiente y a la reducción del impacto ambiental en la comunidad.

Denis Rabanal, de gestió ambiental de General Alvear se explayó sobre los programas de capacitación Embed - CAPACITACIONES SOBRE RECICLAJE Y COMPOSTAJE