20 de mayo de 2026
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General Alvear

General Alvear capacitará a empresas, clubes e instituciones en gestión de residuos

El programa apunta a fortalecer la separación de residuos y fomentar hábitos sustentables en toda la comunidad de General Alvear.

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Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de General Alvear puso en marcha dos nuevos programas de capacitación sobre compostaje y gestión de residuos secos, destinados tanto al sector público como privado.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas a empresas, instituciones, clubes y uniones vecinales para mejorar la separación y el tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, promoviendo prácticas sostenibles dentro de los espacios de trabajo y también en los hogares.

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A través de estas iniciativas, el municipio busca fortalecer la conciencia ambiental y fomentar una gestión más eficiente de los residuos, impulsando acciones concretas vinculadas al reciclaje, la reutilización y el compostaje.

Además, las capacitaciones permitirán que distintas organizaciones incorporen prácticas sostenibles que contribuyan al cuidado del ambiente y a la reducción del impacto ambiental en la comunidad.

Denis Rabanal, de gestió ambiental de General Alvear se explayó sobre los programas de capacitación

Embed - CAPACITACIONES SOBRE RECICLAJE Y COMPOSTAJE

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