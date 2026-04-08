8 de abril de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Accidente vial entre un auto y un colectivo terminó con una decena de heridos en Guaymallén

Un hombre de 90 años perdió el control de auto e impactó contra un colectivo del grupo 500 en Guaymallén. Entre los heridos hay 8 niños y una embarazada.

El siniestro vial ocurrió en Guaymallén y conmocionó a los transeúntes

El siniestro vial ocurrió en Guaymallén y conmocionó a los transeúntes

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Un violento accidente vial ocurrido este miércoles al mediodía en Guaymallén dejó al menos diez personas heridas, entre ellas una mujer embarazada y ocho niños, luego de que un automóvil chocara contra un colectivo del transporte público.

Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo es un hombre de 90 años, quien manejaba un Volkswagen Gol cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra un colectivo del Grupo 500.

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El hecho generó momentos de gran tensión en la zona, ya que dentro del micro viajaban varios pasajeros, entre ellos menores de edad. Tras el choque, personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó rápidamente al lugar para asistir a los heridos.

Ambulancia - Mendoza
Personal m&eacute;dico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron r&aacute;pidamente al lugar para asistir a los heridos - Ilustrativa

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron rápidamente al lugar para asistir a los heridos - Ilustrativa

Heridos y asistencia médica

Producto del impacto, una decena de personas resultaron con lesiones de distinta consideración. Entre los afectados se encuentran una mujer embarazada y ocho niños, quienes recibieron asistencia médica tras el siniestro.

Los profesiones médicos determinaron que la mujer embarazada fuese trasladada al hospital Lagomaggiore. Además, asistieron al resto de los pasajeros, entre los cuáles se encuentran 8 menores de edad y 13 adultos. Todos fueron derivados a diferentes centros asistenciales.

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Los profesiones m&eacute;dicos determinaron que la mujer embarazada fuese trasladada al hospital Lagomaggiore

Los profesiones médicos determinaron que la mujer embarazada fuese trasladada al hospital Lagomaggiore

En la misma línea, constataron que el conductor del rodado menor sufrió politraumatismo moderado y fue trasladado a la clínica Santa María.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el accidente y establecer responsabilidades, mientras las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

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