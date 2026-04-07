7 de abril de 2026
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Sitio Andino
Camión

Un camión perdió su carga de bebidas en San Rafael y se llevaron las botellas

Un camión que transportaba bebidas perdió parte de su carga en la Ruta 143, a la altura de El Tropezón. El hecho generó desorden en la zona.

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina

Foto: Medios Andinos
Por Sitio Andino Policiales

Un camión que transportaba botellas de gaseosa y agua saborizada protagonizó un accidente vial este martes por la tarde en el departamento de San Rafael. A raíz de la caída de parte de su carga, un grupo de personas se acercó al lugar y aprovechó la situación para llevarse las botellas.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró cerca de las 16.30 en la Ruta Nacional 143, a la altura del paraje El Tropezón.

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Cómo ocurrió el hecho en San Rafael

En un primer momento, el vehículo circulaba con normalidad por la zona. En circunstancias que aún son materia de investigación, el camión habría rozado una rama, lo que provocó el desprendimiento de una de sus barandas laterales.

CAMION DE GASEOSAS, SAN RAFAEL, ACCIDENTE VIAL
Tras el vuelco, un grupo de personas se acercó al lugar y aprovecharon la situación para llevarse las botellas

Tras el vuelco, un grupo de personas se acercó al lugar y aprovecharon la situación para llevarse las botellas

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina, generando una escena caótica y peligrosa para otros conductores que transitaban por el lugar.

Intervención y desorden en la zona

El incidente no pasó desapercibido. Personas que se encontraban en las inmediaciones, junto a automovilistas que pasaban ocasionalmente, aprovecharon la situación para llevarse botellas, tal como quedó registrado en imágenes que circularon posteriormente.

CAMION DE GASEOSAS, SAN RAFAEL
En circunstancias que aún son materia de investigación, el camión habría rozado una rama

En circunstancias que aún son materia de investigación, el camión habría rozado una rama

Ante este panorama, efectivos policiales y móviles de seguridad acudieron al lugar para resguardar la carga restante, evitar mayores inconvenientes y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante varios minutos.

En el lugar del hecho también trabajó personal de Bomberos, quienes procedieron de inmediato a cortar la ruta, la cual permaneció bajo esa modalidad aproximadamente una hora.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas como consecuencia del hecho. Sin embargo, el incidente dejó importantes pérdidas materiales para la empresa transportista, además de generar complicaciones en la circulación vehicular.

Embed - ACCIDENTE EN LA RUTA 143 Y ROBO DE MERCADERÍA
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