Un camión perdió su carga de bebidas en San Rafael y se llevaron las botellas

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina

Un camión que transportaba botellas de gaseosa y agua saborizada protagonizó un accidente vial este martes por la tarde en el departamento de San Rafael . A raíz de la caída de parte de su carga, un grupo de personas se acercó al lugar y aprovechó la situación para llevarse las botellas.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró cerca de las 16.30 en la Ruta Nacional 143 , a la altura del paraje El Tropezón.

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Una camioneta volcó y complicó el tránsito en el Acceso Sur

En un primer momento, el vehículo circulaba con normalidad por la zona. En circunstancias que aún son materia de investigación, el camión habría rozado una rama , lo que provocó el desprendimiento de una de sus barandas laterales.

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina , generando una escena caótica y peligrosa para otros conductores que transitaban por el lugar.

Tras el vuelco, un grupo de personas se acercó al lugar y aprovecharon la situación para llevarse las botellas

Intervención y desorden en la zona

El incidente no pasó desapercibido. Personas que se encontraban en las inmediaciones, junto a automovilistas que pasaban ocasionalmente, aprovecharon la situación para llevarse botellas, tal como quedó registrado en imágenes que circularon posteriormente.

CAMION DE GASEOSAS, SAN RAFAEL En circunstancias que aún son materia de investigación, el camión habría rozado una rama Foto: Medios Andinos

Ante este panorama, efectivos policiales y móviles de seguridad acudieron al lugar para resguardar la carga restante, evitar mayores inconvenientes y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante varios minutos.

En el lugar del hecho también trabajó personal de Bomberos, quienes procedieron de inmediato a cortar la ruta, la cual permaneció bajo esa modalidad aproximadamente una hora.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas como consecuencia del hecho. Sin embargo, el incidente dejó importantes pérdidas materiales para la empresa transportista, además de generar complicaciones en la circulación vehicular.