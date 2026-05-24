24 de mayo de 2026
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Argentina celebra el Día del Operador de Radio: por qué se conmemora cada 24 de mayo

Este 24 de mayo se celebra el Día del Operador de Radio en Argentina y distintas partes del mundo. Conocé el hecho histórico que revolucionó la comunicación a distancia.

Argentina celebra el Día del Operador de Radio: por qué se conmemora cada 24 de mayo

Argentina celebra el Día del Operador de Radio: por qué se conmemora cada 24 de mayo

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Sociedad

Detrás de cada programa de radio hay una voz que sale al aire en el momento justo, una consola que no puede fallar y un operador atento a cada detalle. Cada 24 de mayo, Argentina celebra el Día del Operador de Radio, una fecha que reconoce a quienes hacen posible la magia invisible de la comunicación y mantienen vivo el vínculo entre las emisoras y sus oyentes.

Día del Operador de Radio: por qué motivo se celebra este 24 de mayo

La efeméride recuerda un hecho clave en la historia de las telecomunicaciones cuando ocurrió la primera transmisión realizada mediante el código Morse entre Washington y Baltimore. Aquella comunicación histórica se concretó el 24 de mayo de 1844 y marcó un antes y un después en la manera de transmitir información a distancia.

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El homenaje también reconoce la figura de Samuel Morse, creador del célebre sistema de puntos y rayas que revolucionó las comunicaciones en el siglo XIX y abrió el camino para el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la radio y la transmisión de mensajes.

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A casi dos siglos de un invento histórico, hoy se celebra el Día del Operador de Radio.

A casi dos siglos de un invento histórico, hoy se celebra el Día del Operador de Radio.

En Argentina, el Día del Operador de Radio comenzó a celebrarse oficialmente en 2019, luego de que la Legislatura aprobara la Ley 7339, que incorporó la fecha al calendario conmemorativo nacional para reconocer el trabajo de operadores y técnicos de radiodifusión.

La iniciativa fue impulsada por el legislador Leonardo Yulán, con el objetivo de visibilizar una profesión fundamental dentro de los medios de comunicación y muchas veces poco reconocida por el público.

Una profesión clave detrás del aire

El rol del operador de radio es esencial para el funcionamiento de cualquier emisora. Son quienes coordinan el sonido, controlan las salidas al aire, supervisan la calidad técnica de las transmisiones y garantizan que cada programa llegue correctamente a los oyentes.

Aunque suelen permanecer detrás de escena, su trabajo resulta indispensable para sostener la dinámica diaria de la radio, uno de los medios de comunicación más tradicionales y cercanos a la gente.

Además, el 24 de mayo también coincide con el Día del Telegrafista, otra conmemoración vinculada al nacimiento del código Morse y al desarrollo histórico de las telecomunicaciones.

Fuente: SUTEP

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