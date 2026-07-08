Cuáles son los salarios pretendidos más altos y más bajos de los argentinos en julio de 2026

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Por Sitio Andino Economía







Los argentinos elevaron sus expectativas salariales para los distintos puestos de trabajo en julio de 2026. Según el último relevamiento de Bumeran, las posiciones jerárquicas y los perfiles vinculados a energía e ingeniería continúan encabezando el ranking de los salarios pretendidos más altos.

En el otro extremo, atención al cliente, gastronomía, administración y turismo siguen ubicándose entre las actividades con las pretensiones salariales más bajas.

Estos valores funcionan como una referencia tanto para las empresas, al momento de publicar búsquedas laborales, como para los trabajadores que negocian sus remuneraciones. A continuación, un repaso por los salarios pretendidos en cada sector.

Minería y energía se ubican entre los sectores mejores pagos. Cuál es el salario pretendido en julio 2026 Gerencia y Dirección General: $3.094.264

Naviero, Marítimo y Portuario: $2.591.606

Minería, Petróleo y Gas: $2.485.643

Ingeniería Civil y Construcción: $1.978.813

Ingenierías: $1.925.691

Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258

Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162

Marketing y Publicidad: $1.609.248

Seguros: $1.572.366

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883

Diseño: $1.477.961

Producción y Manufactura: $1.459.274

Sociología / Trabajo Social: $1.423.763

Abastecimiento y Logística: $1.328.020

Departamento Técnico: $1.314.386

Legales: $1.306.894

Comercial, Ventas y Negocios: $1.304.567

Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683

Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214

Oficios y Otros: $1.111.025

Secretarias y Recepción: $1.110.319

Gastronomía y Turismo: $1.102.719

Enfermería: $1.086.195

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.052.657 Enfermería, gastronomía y atención al cliente están entre los sectores peor pagos. Salario pretendido vs. salario promedio de los argentinos Los datos muestran que la brecha entre el sector con la mayor pretensión salarial y el de menor supera los $2 millones mensuales. Sin embargo, estas cifras no reflejan necesariamente los ingresos que efectivamente perciben los trabajadores y difieren del último salario promedio informado por el INDEC.

De acuerdo con el organismo, el ingreso promedio de la población ocupada fue de $1.068.540. No obstante, la mediana -el valor que divide a la población entre quienes ganan más y quienes ganan menos- se ubicó en $800.000. Esto significa que la mitad de los trabajadores percibe ingresos inferiores al promedio, una diferencia que evidencia el peso de los salarios más altos sobre el promedio general.

Temas Salario

Argentina

Empleo

trabajador