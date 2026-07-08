8 de julio de 2026
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Salario

Cuáles son los salarios pretendidos más altos y más bajos de los argentinos en julio de 2026

El salario pretendido promedio tuvo una actualización en julio de 2026. Un informe compara las expectativas de ingresos en los distintos rubros.

Cuáles son los salarios pretendidos más altos y más bajos de los argentinos en julio de 2026

Cuáles son los salarios pretendidos más altos y más bajos de los argentinos en julio de 2026

Por Sitio Andino Economía

Los argentinos elevaron sus expectativas salariales para los distintos puestos de trabajo en julio de 2026. Según el último relevamiento de Bumeran, las posiciones jerárquicas y los perfiles vinculados a energía e ingeniería continúan encabezando el ranking de los salarios pretendidos más altos.

En el otro extremo, atención al cliente, gastronomía, administración y turismo siguen ubicándose entre las actividades con las pretensiones salariales más bajas.

Estos valores funcionan como una referencia tanto para las empresas, al momento de publicar búsquedas laborales, como para los trabajadores que negocian sus remuneraciones. A continuación, un repaso por los salarios pretendidos en cada sector.

Minería y energía se ubican entre los sectores mejores pagos.

Minería y energía se ubican entre los sectores mejores pagos.

Cuál es el salario pretendido en julio 2026

  • Gerencia y Dirección General: $3.094.264
  • Naviero, Marítimo y Portuario: $2.591.606
  • Minería, Petróleo y Gas: $2.485.643
  • Ingeniería Civil y Construcción: $1.978.813
  • Ingenierías: $1.925.691
  • Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181
  • Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436
  • Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258
  • Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162
  • Marketing y Publicidad: $1.609.248
  • Seguros: $1.572.366
  • Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883
  • Diseño: $1.477.961
  • Producción y Manufactura: $1.459.274
  • Sociología / Trabajo Social: $1.423.763
  • Abastecimiento y Logística: $1.328.020
  • Departamento Técnico: $1.314.386
  • Legales: $1.306.894
  • Comercial, Ventas y Negocios: $1.304.567
  • Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683
  • Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214
  • Oficios y Otros: $1.111.025
  • Secretarias y Recepción: $1.110.319
  • Gastronomía y Turismo: $1.102.719
  • Enfermería: $1.086.195
  • Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.052.657
Enfermería, gastronomía y atención al cliente están entre los sectores peor pagos.

Enfermería, gastronomía y atención al cliente están entre los sectores peor pagos.

Salario pretendido vs. salario promedio de los argentinos

Los datos muestran que la brecha entre el sector con la mayor pretensión salarial y el de menor supera los $2 millones mensuales. Sin embargo, estas cifras no reflejan necesariamente los ingresos que efectivamente perciben los trabajadores y difieren del último salario promedio informado por el INDEC.

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