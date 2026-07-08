Cuáles son los salarios pretendidos más altos y más bajos de los argentinos en julio de 2026

Los argentinos elevaron sus expectativas salariales para los distintos puestos de trabajo en julio de 2026. Según el último relevamiento de Bumeran, las posiciones jerárquicas y los perfiles vinculados a energía e ingeniería continúan encabezando el ranking de los salarios pretendidos más altos.
En el otro extremo, atención al cliente, gastronomía, administración y turismo siguen ubicándose entre las actividades con las pretensiones salariales más bajas.
Estos valores funcionan como una referencia tanto para las empresas, al momento de publicar búsquedas laborales, como para los trabajadores que negocian sus remuneraciones. A continuación, un repaso por los salarios pretendidos en cada sector.
Minería y energía se ubican entre los sectores mejores pagos.
Cuál es el salario pretendido en julio 2026
Gerencia y Dirección General: $3.094.264
Naviero, Marítimo y Portuario: $2.591.606
Minería, Petróleo y Gas: $2.485.643
Ingeniería Civil y Construcción: $1.978.813
Ingenierías: $1.925.691
Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181
Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258
Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162
Marketing y Publicidad: $1.609.248
Seguros: $1.572.366
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883
Diseño: $1.477.961
Producción y Manufactura: $1.459.274
Sociología / Trabajo Social: $1.423.763
Abastecimiento y Logística: $1.328.020
Departamento Técnico: $1.314.386
Legales: $1.306.894
Comercial, Ventas y Negocios: $1.304.567
Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683
Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214
Oficios y Otros: $1.111.025
Secretarias y Recepción: $1.110.319
Gastronomía y Turismo: $1.102.719
Enfermería: $1.086.195
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.052.657
Enfermería, gastronomía y atención al cliente están entre los sectores peor pagos.
Salario pretendido vs. salario promedio de los argentinos
Los datos muestran que la brecha entre el sector con la mayor pretensión salarial y el de menor supera los $2 millones mensuales. Sin embargo, estas cifras no reflejan necesariamente los ingresos que efectivamente perciben los trabajadores y difieren del último salario promedio informado por el INDEC.