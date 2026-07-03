3 de julio de 2026
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Sitio Andino
Ulpiano Suarez

Ulpiano Suarez decidió congelar el sueldo de funcionarios por seis meses

La medida alcanza a autoridades superiores y cargos políticos del Ejecutivo municipal. El decreto fundamenta la decisión en la caída de la coparticipación.

Congelan los salarios de los funcionarios en medio de la baja de la coparticipación.

Congelan los salarios de los funcionarios en medio de la baja de la coparticipación.

Por Sitio Andino Política

El congelamiento de los sueldos de los funcionarios políticos durante seis meses será una de las medidas de ajuste que aplicará el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, en el marco de un plan de austeridad destinado a enfrentar el complejo escenario económico y la disminución de los ingresos provenientes de la coparticipación.

La decisión quedó oficializada mediante un decreto firmado por el jefe comunal que dispone mantener sin modificaciones las remuneraciones de los funcionarios municipales desde el 1 de julio de 2026 y por el término de seis meses.

Según argumenta la norma, la medida responde a la caída de la actividad económica, que derivó en una reducción de los recursos coparticipables que reciben tanto las provincias como los municipios. A ello se suma la necesidad de preservar el equilibrio de las cuentas públicas sin afectar la prestación de los servicios esenciales.

Un mensaje de austeridad en un contexto económico complejo

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo municipal sostiene que la gestión debe orientarse por criterios de "responsabilidad, previsión y administración eficiente de los recursos", al tiempo que remarca que el contexto actual obliga a fortalecer mecanismos de administración prudente del gasto público.

Además, el texto señala que quienes ejercen funciones públicas tienen el deber de actuar con ejemplaridad y adoptar decisiones acordes con la realidad económica y social.

La administración también recuerda que una medida similar ya había sido implementada en enero de 2020, cuando se dispuso el congelamiento de los salarios de los funcionarios municipales a través del Decreto N° 8/2020.

A quiénes alcanza la medida

El congelamiento salarial comprende a:

  • Funcionarios municipales.
  • Autoridades superiores del Departamento Ejecutivo.
  • Personal extraescalafonario.
  • Funcionarios de los Juzgados Administrativos de Tránsito incluidos en el Anexo A de la Ordenanza Presupuestaria anual.

En paralelo, el decreto instruye a todas las secretarías, subsecretarías y direcciones a profundizar acciones de eficiencia, austeridad, innovación y optimización de recursos.

Asimismo, encomienda a la Secretaría de Hacienda realizar un seguimiento permanente de la evolución de los ingresos corrientes, las transferencias intergubernamentales y la estructura del gasto público para monitorear la situación financiera del municipio.

Invitación al Concejo Deliberante

La norma también invita al Honorable Concejo Deliberante a adherir al congelamiento salarial para sus propias autoridades, con el objetivo de extender el criterio de austeridad a todo el ámbito institucional del municipio.

Desde el Ejecutivo sostienen que la prioridad es garantizar la sostenibilidad financiera de la comuna y asegurar la continuidad de los servicios que se brindan a vecinos, visitantes y turistas, en un escenario de menores recursos y mayor incertidumbre económica.

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