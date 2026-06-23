Ulpiano Suarez acompañó el cierre de los Juegos Intercolegiales 2026

La Municipalidad de Mendoza realizó este martes el cierre de los Juegos Deportivos Intercolegiales 2026 , una propuesta que reunió a aproximadamente 400 estudiantes de escuelas secundarias en el Gimnasio Municipal Nº 3 .

La edición contó con una participación récord de más de 70 equipos , que compitieron en futsal, vóley y básquet, tanto en las categorías femeninas como masculinas. El intendente Ulpiano Suarez acompañó la jornada y participó de la entrega de copas, medallas y reconocimientos a los deportistas.

La actividad se desarrolló en las dos canchas del Gimnasio Municipal Nº 3 , que se llenaron de entusiasmo, cánticos y el color de las hinchadas escolares. El cierre también incluyó juegos recreativos, burbujas, personajes de Mario Bros y El Oso , además de una pelota y una camiseta gigantes de la Selección Argentina.

Suarez estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Pablo Espina, y la directora de Deportes, Mariana Tonn, con quienes compartió la celebración junto a estudiantes, docentes y familias.

Entre las instituciones participantes estuvieron las escuelas Padre Llorens, Tomás Godoy Cruz, Joaquín Lavado, DAD, Borghi, Vicente Zapata, María Claret, Ampuero Matta, Liceo Militar, Fray Luis Beltrán, Don Bosco, CUC y Colegio Andino, entre otras.

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Los objetivos de los Juegos Intercolegiales

Los Juegos Deportivos Intercolegiales buscan promover la actividad física, los hábitos saludables, la inclusión, el trabajo en equipo y los valores del juego limpio.

Además de las copas y medallas, la organización entregó kits deportivos completos a los establecimientos que obtuvieron el primer, segundo y tercer puesto en cada disciplina. La iniciativa apunta a que las escuelas puedan continuar desarrollando actividades físicas y deportivas durante el ciclo lectivo.

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Todos los resultados de los Juegos Intercolegiales 2026

Básquet femenino

Campeón: DAD.

Subcampeón: María Auxiliadora.

Tercer puesto: Normal Tomás Godoy Cruz.

Cuarto puesto: Ampuero Matta.

Básquet masculino

Campeón: DAD.

Subcampeón: Don Bosco.

Tercer puesto: Fray Luis Beltrán.

Cuarto puesto: Joaquín Lavado.

Futsal femenino

Campeón: CUC.

Subcampeón: Joaquín Lavado.

Tercer puesto: Agustín Álvarez.

Cuarto puesto: Ampuero Matta.

Futsal masculino

Campeón: Pablo Nogués.

Subcampeón: Vicente Zapata.

Tercer puesto: María Auxiliadora.

Cuarto puesto: San José de Calasanz.

Vóley femenino

Campeón: DAD.

Subcampeón: CUC.

Tercer puesto: Pablo Nogués.

Cuarto puesto: Padre Llorens.

Vóley masculino

Campeón: Liceo Agrícola.

Subcampeón: Pablo Nogués.

Tercer puesto: Ampuero Matta.

Cuarto puesto: DAD.

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El deporte como espacio de encuentro

Guadalupe, estudiante de cuarto año del CUC e integrante del equipo campeón de futsal femenino, destacó la importancia de estos encuentros para darle mayor visibilidad a la disciplina. “Para mí es muy importante participar en estas actividades, porque nos da una gran oportunidad para que cada vez se pueda visualizar más el fútbol femenino. Significa mucho para nosotras haber ganado, pero, sobre todo, rescatar lo lindo que fue compartir toda esta experiencia”, expresó.

Emilia, alumna de quinto año de la misma institución, valoró la posibilidad de complementar la formación académica con espacios deportivos y recreativos. “Es fundamental participar de estos intercolegiales, ya que le damos un lugar clave al deporte más allá de lo estrictamente académico. Además de la competencia y de la alegría de haber salido campeonas, lo más valioso fue haber disfrutado, conocer a más compañeras de nuestro propio colegio y tener la posibilidad de crear vínculos tan lindos”, señaló.

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La jornada de este martes 23 de junio marcó el cierre de un programa gratuito que la Ciudad de Mendoza sostiene para promover la integración de los jóvenes mediante el deporte, la recreación, el compañerismo y la identidad comunitaria.